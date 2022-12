Tíz jármű, köztük magasból mentő, vízszállító és gépjárműfecskendő is felsorakozott hétfő délelőtt Debrecenben, a Csapó utcai bevásárlóközpont előtt. Riadalomra azonban nincs ok, gyakorlatot tartanak tűzoltók – tudtuk meg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjétől. Papp-Kunkli Nóra azt is megosztotta, nem is akármilyen szituációról van szó, az elképzelt eset szerint a színház 150 fő befogadására alkalmas színháztermében előadás közben a színpadon tűz keletkezik. Az előadáson résztvevő 120 néző közül egy nem tudta elhagyni a termet.

A gyakorlati szituáció végrehajtásában a debreceni és a hajdúszoboszlói tűzoltók vesznek részt.

HBN