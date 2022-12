Két autót is ellopott egyetlen éjszaka egy berekböszörményi férfi, ráadásul részegen vezetett, jogosítványa pedig soha nem volt – az ámokfutót most elítélték, számolt be a vasárnapi Tények.

A hírműsorban a szokatlan eset körülményeit is részletezték: a férfi az első autóval a szomszéd faluig jutott, ott árokba hajtott. Ezután stoppolt és gyalogolt, majd hazafelé menet egy másik kocsit is elvitt. A tulajdonosa látta az ablakon át, de azt hitte, hogy a férje hajtott el, nagyon megdöbbent, amikor a férfi bement hozzá a konyhába. Az ámokfutót most ítélték el.