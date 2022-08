A tűzoltók eloltották a lángokat a régi nádudvari szeméttelepen, ahol mintegy ezer négyzetméteren égett a hulladék. A tűz az új szeméttelep területét is veszélyeztette - olvasható a katasztrófavédelem honlapján. A püspökladányi és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok továbbterjedését az új telep felé. A területre érkezett a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók vízszállítója, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. A tűzoltók munkáját egy homlokrakodó munkagép is segítette. Az egységek jelenleg az utómunkálatokat végzik.