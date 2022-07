Az elmúlt esztendőben – az első hónapokat érintő, mérséklődő járműforgalmat is előidéző járványügyi korlátozások mellett – 733 baleset következett be Hajdú-Bihar megye útjain, ez az országosnak az 5,2 százaléka volt. Számuk az országosnál (3,3 százalék) nagyobb mértékben, 7,0 százalékkal emelkedett a járvány által sújtott előző évihez képest, ám 14 százalékkal kevesebb volt, mint a Covid–19-járvány nélküli 2019. évben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék című sorozatának legújabb kiadásából, mely immár 2021 IV. negyedévének adatait is tartalmazza.

Kimenetelét tekintve 2021-ben 176 baleset végződött súlyos, 526 könnyű sérüléssel, az előbbiek száma 3,8 százalékkal csökkent, az utóbbiaké 8,2 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A halálos balesetek száma 16-ról 31-re emelkedett, arányuk az összes balesetből 4,2 százalék volt, magasabb az országos átlagnál (3,3 százalék).

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek főbb adatai Hajdú-Bihar megyében

Forrás: KSH, grafika: MW

Az összesítésből az is látszik, hogy 2021-ben 45 balesetben, az összes 6,1 százalékában mutattak ki alkoholos befolyásoltságot.

Az emelkedő esetszámmal összefüggésben a közlekedési balesetekben az egy évvel korábbinál 10 százalékkal többen, összesen 1017-en sérültek meg. A halálos áldozatok száma 12-vel, 33 főre nőtt, a súlyosan sérülteké (205 fő) 2,8 százalékkal csökkent, a könnyebben sérülteké (779 fő) 13 százalékkal emelkedett – állapította meg a KSH.

A balesetek túlnyomó része, 97 százaléka a járművezetők hibájából következett be, jellemzően a sebesség nem megfelelő megválasztása (az összes baleset 34 százaléka) és az elsőbbség meg nem adása (29 százalék) miatt.

Pillantást vetve az országos adatokra, az látható, hogy az elmúlt esztendőben hat megyében csökkent a balesetek száma az előző évihez képest, a többi megyét és a fővárost növekedés jellemezte. A Covid–19-járvány nélküli 2019. évihez képest viszont minden megyében csökkenés következett be a balesetek számában, legkevésbé Tolna (–0,7 százalék), leginkább Komárom-Esztergom megyében (–23 százalék). A népesség számához viszonyítva 2021-ben a legtöbb baleset Vas, a legkevesebb pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében következett be. A halálos kimenetelű balesetek aránya Tolna megyében volt a legmagasabb (6,2 százalék), a súlyos sérüléssel járóké pedig Bács-Kiskun megyében (39 százalék).

Az ittas állapotban okozott balesetek száma 10 százalékkal, 1224-re csökkent, a legtöbb eset Pest megyében (177) és Budapesten (152) történt. Alkoholos befolyásoltság legnagyobb arányban a Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei (12-12 százalék), legkevésbé a fővárosi (5,1 százalék) balesetekben játszott szerepet – írja a KSH.

HBN