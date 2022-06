Az önkéntes csoportok megalakítását és működésük szervezett kereteinek megteremtését tíz évvel ezelőtt kezdeményezte a katasztrófavédelem. A központi, majd a területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és minősítése után a járási és települési szintű szervezeteket hívták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatásos katasztrófavédelmi egységek munkáját, képesek hatékonyan, a hivatásosok irányításával működni - olvasható a katasztrófavédelem honlapján.

Az önkéntes mentőszervezetek erősítésének elsődleges célja mindig is a települések önvédelmi képességének növelése volt. A szervezetek bevonásával emelkedik azoknak a létszáma, akik helyben vállalhatnak szerepet a károk, különös tekintettel az egyre gyakrabban előforduló viharok okozta károk felszámolásában és a helyreállítási munkálatokban. Jelenleg országosan több mint húszezer önkéntes áll beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében.

A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növekedésével arányosan a beavatkozások száma is emelkedett, tavaly összesen 2 ezer 359 katasztrófavédelmi műveletben vettek részt az önkéntes mentőszervezetek. A beavatkozásokhoz az elhivatottság és a szakmai tudás mellett megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak megfelelő technikai eszközökre is szükség van. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem idén is kiírta azt a pályázatot, amely az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó járművek, működési költségek finanszírozására, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből.

Hajdú-Bihaban mintegy 3,5 millió forintos támogatást kapott kilenc önkéntes mentőszervezet: a Hortobágy Mentőcsoport, Vitézi Rend, a Kálló Járási Mentőcsoport, Hajdú Speciális Kutató - Mentő Egyesület, a Gerrundium Járási Mentőcsoport, Magyar Református Szeretetszolgálat Mentőkutyás, Önkéntes Kutató-Mentőcsoport és Tűzoltó Egyesület, a Debrecen Települési Mentőcsoport, Hajdú Rendészeti Sportegyesület, a Hajdúnánás Járási Mentőcsoport, Hajdúnánási Polgárőr Egyesület, a Hajdúnánás Járási Mentőcsoport, Hajdúhadházi Polgárőr Egyesület, az Egyeki Települési Mentőcsoport, Egyeki Polgárőr Egyesület, a Tiszagyulaházi Települési Mentőcsoport, Tiszagyulaházi Polgárőr Egyesület és az Újtikos Települési Mentőcsoport, Újtikos Polgárőr Egyesület.