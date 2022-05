Az utóbbi hetek kedvező időjárásának hatására ismét megnövekedett a motorosforgalom megyénk útjain, s ez a balesetek gyakoribb előfordulásához is vezethet; a múlt hétvégén például két motoros ütközött össze a 35-ös főúton, Józsánál. Tavaly 634 személysérüléses balesetet okoztak motorkerékpárosok az országban, s ebből 15 eset Hajdú-Bihar megyei. A segédmotor-kerékpárosoknál 466 esetből 14 köthető a térséghez.

A Napló a balesetek megelőzéséhez szükséges feltételekről tájékozódott a szakértőknél.

– Ha a téli időszak után, vagy hosszabb kihagyást követően visszaülünk a motorra, akkor jobban figyeljünk saját magunkra is. Az izmaink még „be vannak rozsdásodva”, és nem biztos, hogy amit korábban meg tudtunk csinálni, az reflexből újra előjön. Az ilyenek kiküszöbölésére alkalmasak a szezon előtti vezetéstechnikai tréningek. Amikor már az izmaink is bemelegedtek, és kellő körültekintéssel tudjuk kezelni a motorunkat, akkor a többi közlekedőre is ugyanúgy legyünk figyelemmel – hangsúlyozta megkeresésünkre Földi Attila, a debreceni Safety-­Hungary motoros vezetéstechnikai központ instruktora.

Lazán kezelt sebességhatárok

– A tapasztalataim azt mutatják, hogy az autósok a tél folyamán kicsit elfelejtik, hogy tavasszal már számolniuk kell a nagyobb létszámú motorosforgalommal. Ebben az időszakban érdemes még a megszokottnál jobban odafigyelni arra – autósoknak és motorosoknak egyaránt –, hogy a többi közlekedő szemével is lássuk a forgalmat – vélekedett Földi Attila.

Tapasztalatai szerint a balesetek jelentős része nemcsak az elsőbbség meg nem adásából ered, hanem a motor sebességének a nem megfelelő megválasztásából. Mint fogalmazott, az 50 kilométer per órás sebesség néha inkább 60-70, a 90 pedig inkább 100-130 kilométer óránként.

– Lehetőség szerint motorral is a közlekedésre össz­pontosítsunk, ha pedig valaki igazán gyorsulni szeretne, akkor menjen ki a versenypályára. Szerencsére több ilyen lehetőség is van a környéken. Ha a döntögetést, gyorsulást választanánk, akkor annak keressük meg a helyét és idejét, de a közúton tényleg a szabályos közlekedésre fókuszáljunk – hangsúlyozta érdeklődésünkre a szakember. Az utóbbiról szólva hozzátette: előresoroláskor a motorosnak nincs elsőbbsége, a KRESZ csupán lehetőséget ad erre számukra.

A motort is fel kell készíteni!

A Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr-főkapitányság a válaszában rámutatott: a motorosok által okozott balesetek jellemzően a sebesség helytelen megválasztása miatt következnek be, illetve az ehhez kapcsolódó vezetéstechnikai hiányosság okán.

Fontos, hogy a motorosok – néhány hónap vezetés kihagyása után – ne csak magukat, hanem járművüket is készítsék fel a közlekedésre, ezért érdemes azt szervizben átvizsgáltatni.

Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú és biztonságtechnikailag is megfelelő motorral induljanak útnak, emellett fontos a bukósisak és egyéb védő-, valamint a láthatóságot segítő eszközök, felszerelések viselése. Ezek megléte nagymértékben csökkenti a sérülések kockázatát – közölték kérdésünkre. Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális útviszonyokról és ellenőrizni az akkumulátor, a gumiabroncsok, a láncfeszesség, a motorolajszint, elek­tromos berendezések és fékek állapotát. A sebesség helyes megválasztásakor fontos, hogy a motor vezetője mindig az út-, terep- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjen.

Bekecs Sándor