Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a vádlott 2022. január 12-én megjelent egy belvárosi, nyomtatással is foglalkozó üzletben, ahol valótlanul azt állította, hogy ő rendőr és elhagyta az igazolványát. Megkérte az eladót, hogy készítsen egy másolatot, ehhez kikereste az interneten egy hivatalos rendőrségi igazolvány képét. A nő a minta alapján elkészítette az igazolványt, amire ráírta a vádlott által közölt nevet és a férfi fényképét is rászerkesztette. Az eladónő a férfi rábírására három hamis igazolványt készített.

A férfi az egyik hamis okmányt egy rendőrség feliratú, fém jelvénnyel ellátott tokba helyezte és azzal 2022. január 18-án délelőtt megjelent egy dohányboltban. A vádlott a vásárló távozása után az eladóhoz lépett, felmutatta az igazolványt és közölte, hogy rendőr, továbbá a helytelen maszkhasználat miatt feljelentheti őt. Miután a nő átadta a személyazonosító igazolványát, a vádlott úgy tett, mintha telefonon a központtal egyeztetné a nő adatait. Ezután közölte a sértettel, hogy ha feljelentené, úgy 50-150.000 forint közötti pénzbírságot kaphat, azonban helyszíni fizetés esetén ez az összeg jóval alacsonyabb.

A sértett a férfi által teremtett kényszerhelyzetben tartva attól, hogy a rendőrnek hitt vádlott feljelentése esetén jóval magasabb összegű bírságot kaphat, félelmében eleget tett a vádlott felhívásának és átadott neki 5.000 forint készpénzt. A vádlott az eladónak 5.000 forint kárt okozott, ami nem térült meg. A sértett a Debreceni Rendőrkapitányság által lefolytatott nyomozás során kérte kárának megtérítését, polgári jogi igényt terjesztett elő.

A Debreceni Járási Ügyészség a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését töltő, tettét beismerő vádlottal szemben hivatalos minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűntette és felbújtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette, míg az igazolványt elkészítő nővel szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon. Vádiratában a járási ügyészség a férfi vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés, míg a nővel szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A vádiratban a járási ügyészség továbbá indítványozta, hogy a járásbíróság kobozza el a nyomozás során lefoglalt hamis rendőrigazolványokat és a sértett polgári jogi igényének adjon helyt. A vádirat emellett mértékes indítványt is tartalmaz arra az esetre, ha a vádlottak a járásbíróság előkészítő ülésén a vádiratban foglaltak szerint beismerik tettüket és lemondanak a tárgyaláshoz fűződő jogukról.