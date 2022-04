Úgy fogalmazott: imádta a munkáját. – Soha nem esett nehezemre semmi, amit ebben a szakmában csinálnom kellett. Szerettem. Ez volt az életem. A nap 24 órájában riasztható, bevethető voltam, erre szerződtem – mondta, hozzátéve, szép érzésekkel távozik, és büszke arra, hogy mindenkivel jó viszonyt ápolt.

Egy ekkora szervezetben rendnek kell lenni, és mindenki, aki ide felszeret, tudja, hogy ez alaptézis

– fűzte hozzá, majd búcsúzóul annyit mondott: tűzre, vízre vigyázzatok!

Nem ismeretlen a közeg

Pintér Antal Tamás tűzoltó ezredes több tízéves ambíciókkal lép most Kovács tábornok helyére, hiszen – mint mondta – elődje mindeddig segítette a pályafutását. Intelmeit figyelemmel kísérte, a szakmai tapasztalatokat pedig a jövőben is használja majd.

Nagy kihívás, de meg kell felelni az elvárásoknak

– mondta.

A közeg nem ismeretlen már számára: a szervezetnél 25 éve van jelen, a kollégák nagy részét ismeri, és vannak olyan tűzoltók is, akiknek a felszerelésében is segédkezett. Korábban helyettesként is helytállt. Véleménye szerint ezt a munkát csak úgy lehet elvégezni, ha csapatként működnek. – Nagy segítségemre lesznek a kollégák, akikre a mindennapokban számítok – fogalmazott. Szavai szerint a továbbiakban is az első és legfontosabb a hatékony, preventív feladat-végrehajtás, a társszervekkel való szoros együttműködés és a stabilitás.

