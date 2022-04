Dorogi Tamás, a Hajdú-Bihar megyei mentőszervezet műszaki vezetője 1999 óta dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál mentőgépkocsi-vezetőként. 2021-től megyei műszaki vezetői beosztásban tevékenykedik, de a vezetői pozíció mellett továbbra is teljesít kivonuló mentőgépkocsi vezetői szolgálatot. A Napló a szakembert nemrég arról kérdezte, hogy egy-egy esethez kivonulva mik a leggyakoribb hibák, melyeket a közlekedésben tapasztal, illetve milyen jelentősége van akár egyetlen percnek is, amit az elsőbbségadással nyerhetnek a mentősök.A Debreceni Mentőállomásról napi 90-100 esetben riasztják a mentőket a segítségre szorulókhoz, megyeszékhelyen kívüli településeken további 110-120 esetben. A betegeket főként a debreceni gyógyintézetekbe szállítják, ezért átlagosan 170-180 alkalommal találkozhatunk mentővel a város útjain – szögezte le először a szakember. Hozzáfűzte: megkülönböztető jelzést használva a mentőgépkocsi csakis akkor közlekedik, ha a beteg állapota indokolttá teszi.

Késünk, kapkodunk, rohanunk

– A város közlekedésében a reggeli és a délutáni csúcsforgalom a legkritikusabb időszak. Ilyenkor van a legtöbb autós, kerékpáros és gyalogos az utakon. Lassú a haladás, tömött sorok a forgalmi sávokban, késésben vagyunk, a jelzőlámpa pirosra vált és ilyenkor érkezik egy szirénázó mentő – vázolta fel az egyik kritikus helyzetet. A leggyakoribb probléma, hogy a civil vezetők kiszámíthatatlanul reagálnak, még akkor is, ha segítő szándék vezérli őket. Ha bizonytalannak érezzük magunkat egy ilyen szituációban, ne kapkodjunk, ne hozzunk elhamarkodott döntéseket – tanácsolta Dorogi Tamás.

Előzéssel, követés, befékezés

– Ne szaladjunk át a zebrán, ne induljunk keresztül az úton bringával, akadályozva így az útját, hiszen nem biztos, hogy jól fel tudjuk mérni, mennyire van közel a szirénázó autó.

Ha elhaladt a mentő, akkor is várjuk meg, míg helyreáll a forgalmi rend – figyelmeztetett.

– Tipikus eset, amikor kereszteződésben a lámpánál elsőnek álló autó jól reagál, nem indul el a zöld lámpa ellenére, de a mögötte álló nem figyel, nem követi a félrehúzódás irányát, vagy esetleg véletlenül belemegy az álló autóba. Szintén kereszteződésre jellemző helyzet, hogy nem mer az első autó előrébb gurulni a kereszteződésbe, hiszen piros a lámpája, pedig ezzel elengedné a mentőautót.

Kétsávos úton sokan helyesen az út két szélső oldalára húzódnak, de előfordul, hogy valaki nem figyeli a többi autós mozgását, és beragad a mentő számára felszabadított középső területen.

Fontos, hogy ne váltsunk sávot, ne kényszerítsük hirtelen fékezésre a mentőautó sofőrjét. Gyorshajtással se akarjunk segíteni, ne előzzük meg és ne kövessük a mentőautót – javasolja a sokat látott szakember.

Le a hangerővel!

A mentősök legfontosabb kérése: legyen szabad tér! – Piros lámpánál mindig hagyjunk némi helyet az előttünk álló mögött, hogy szükség esetén ki tudjunk térni oldalra. Az autónkban a lejátszó hangerejét úgy állítsuk be, hogy meghallhassuk a külső zajokat, jelzéseket, mivel a sziréna hangja az első jelzés, amiből tudjuk: megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik felénk – javasolja a mentőszolgálat műszaki vezetője. Tanácsolja azt is, hogy ha a sziréna hangját halljuk, de nem tudjuk, honnan közeledik a jármű, figyeljük a többi autót és a forgalmat, használjuk a tükröket, figyeljük a mentő irányjelzőit is, ezzel is mutatják, hogy merre haladnak tovább. Jelezzünk, hogy észrevettük és tudatosan segíteni fogjuk a mentő haladását. Tapasztalták már azt is, hogy gyalogosként, biciklivel vagy rollerrel közlekedők túl hangosan hallgatják a zenét fülhallgatóval, ezért nem hallják a szirénát.

Egy percnek is nagy ára lehet

– A mentőknek minden perc számít, hiszen minél hamarabb kerül jó kezekbe egy beteg, annál nagyobb az esélye, hogy felépül – mutatott rá, majd megjegyezte: a biztonságos ellátásához folyamatos és egyenletes haladásra van a mentőautónak szüksége, nem a sebesség maximalizálására. A mentőgépkocsi-vezetőknek nem csak a forgalomra, hanem a betegellátást végző bajtársakra is fokozottan figyelniük kell. Egy újraélesztett, instabil állapotú beteg vagy egy baleset törött végtagú sérültje kiszolgáltatottan, tehetetlenül fekszik a mentőautó hordágyán és hat rá a fizika minden írott és íratlan törvénye – tudatta végül Dorogi Tamás, akinek több mint két évtizedes szakmai tapasztalata szerint egy közlekedési manővernek a feleslegesen okozott fájdalom, sőt, akár a végzetes összeomlás is lehet a következménye.

SZD