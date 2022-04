Nem jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a Debreceni Járásbíróság április 11-én azt a 25 éves férfit, aki álprofillal ismerkedett a Facebookon kiskorú lányokkal (tizennégy év alattiakkal is), a bizalmukba férkőzött, majd intim, nem egy esetben pornográf felvételek készítésére, küldésére kényszerítette őket fenyegetéssel. A 18 sértett között debreceni, nyíregyházi és miskolci nő is van; a B. Patrik által megkörnyékezett fiatalok száma magasabb is lehet, a nyomozás során ennyit sikerült feltárni. A bűncselekmények 2018 szeptemberében történtek az ítéleti tényállás szerint.

Az elsőfokú bírósági határozat értelmében a férfi csak a szabadságvesztés kétharmad részének letöltése után bocsátható feltételes szabadságra, továbbá élete végéig eltiltották a kiskorúakkal kapcsolatos foglalkozások gyakorlásától. B. Patrikot szexuális kényszerítés, kényszerítés, ezek kísérlete, gyermekpornográfia és személyes adattal visszaélés bűncselekményekben marasztalta el a bíróság.

Az ügyészség 3 nap gondolkodási időt tart fenn esetleges fellebbezésre, míg a vádlott felmentésért, védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítés érdekében élt jogorvoslati kérelemmel; a büntetőper a Debreceni Törvényszéken folytatódik másodfokon.

Kevesebb rucival!

A vádlott módszere nem volt bonyolult: egy másik férfi fényképét felhasználva álprofilt készített a Facebookon, majd a Messenger alkalmazást használva ismerkedni kezdett. Tizennyolc sértettet sikerült felderíteni (12-21 évesek), a velük folytatott – nem túl hosszú – beszélgetések során a férfi fotókat kért, s „Kicsit kevesebb rucival!” biztatta a lányokat képek küldésére. „Mell látszódjék!”, intette csetpartnereit, önmagát olykor fiatalabbnak hazudva a valóságnál.

A befűzött áldozatokat fenyegetni kezdte azzal, hogy a kapott fotót megosztja a Facebookon, általában az interneten vagy egy pornóoldalon.

Olyan lány is volt, akire azzal helyezett nyomást, hogy beszél az édesanyjával, az élettársával. E fenyegetések azt a célt szolgálták, hogy újabb és újabb, egyre intimebb fotókat gyűjtsön a sértettektől. Ne feledjük, hogy naiv, tapasztalatlan, befolyásolható kiskorúkról van szó!

Információnk szerint e lányok közül hárman mindössze 12 (köztük két debreceni), ketten 13, hárman 14 évesek; lakóhelyük szerint Kaposvártól Sajószentpéteren, Miskolcon, Nyíregyházán át terjed az érintettségük, hogy kisebb településeket szándékosan ne említsünk. A legsúlyosabb bűncselekmény sértettje általános iskolás korú volt, akit B. Patrik telefonnal rögzített önkielégítésre vett rá, az erről készült fotókat és videókat pedig elküldte egy ismerősének.

Hogy mit mondott az utolsó szó jogán?

A korábban nem büntetett B. Patrik jelen volt a per- és vádbeszéden, valamint az ítélethirdetésen is; a kőművesként dolgozó, egyébként jó kiállású vádlott egy nyírségi településen lakik, Nyíregyháza mellett.

B. Patriknak óriási szerencséje van, hogy a bíróságnak a terhére rótt bűncselekmények elkövetési idején hatályos Büntető törvénykönyvet kellett figyelembe vennie a büntetéskiszabás során, s nem az ítélkezéskor, azaz jelenleg hatályos törvényt. Tavaly nyár óta ugyanis a Btk. szigorúbban bünteti a gyermekpornográfiát és a szexuális kényszerítést (mást is); így amennyiben a férfit a jelenlegi jogszabályok alapján ítélték volna el, úgy hosszabb idejű börtönbüntetéssel sújtották volna és a törvény értelmében a feltételes szabadságból is kizáratik.

A férfi a nyomozati szakban feltáró jellegű beismerő vallomást tett, később azonban visszavonulót fújt, már nem volt annyira együttműködő; hétfőn a Debreceni Járásbíróságon az utolsó szó jogán nyilatkozhatott volna, de semmit nem kívánt mondani.

Közös feladatunk

Az ítélet indoklása során a bíró a vádlotti védekezésre utalva leszögezte: a jogi ismeretek hiánya nem ment fel a jogkövetkezmények alól, miként az sem felel meg a valóságnak, hogy B. Patrik ne lett volna tisztában a lányok életkorával.

A fiatalember védője ugyanis azzal hozakodott elő, hogy ügyfele nem volt tudatában azzal, miszerint kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételnek már a birtoklása is büntetendő. Hát még a megosztása… – tegyük hozzá, hiszen a vádlott ezt is megtette az „önkielégítős” videóval.

A bíró felhívta rá a figyelmet: bár egy ilyen szigorú büntetés a „társadalom igazságérzetének” használ, a sértettek szempontjából valójában kevés. Hiszen a trauma, az abból táplálkozó fájdalmak és annak a személyiségre gyakorolt következményei hosszú távon megmaradnak. Ezért szülőnek, iskolának és az egész társadalomnak fontos feladata foglalkozni azzal a problémával, amelyet az internet jelent a maga nehézkes ellenőrizhetőségével és gátlástalan bűnelkövetőivel.

