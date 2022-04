A vádlott és a sértett is Biharkeresztesen lakik, korábbról már ismerték egymást, gyakran italoztak együtt a település italmérő helyein - írja a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség.

2022. január 17-én a vádlott is és a sértett is különböző helyeken fogyasztott szeszes italt, majd napközben találkoztak az egyik italmérő helyen, beszélgettek és tovább ittak. Ezt követően megállapodtak abban, hogy elmennek a sértett házához, ahol tovább italoznak és kártyáznak. A délután folyamán a vádlott a sértettel együtt annak lakásán tartózkodott, elkezdtek kártyázni, amikor is a vádlott észrevette, hogy a sértett kabátjának külső, felső zsebében több papírpénz van, ezért elhatározta, hogy azt tőle megszerzi. Először felvetette, hogy játsszák pénzben a kártyajátékot, azonban a sértett ezt nem akarta, ezért a vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy cseréljék el a kabátjaikat. A sértett ebbe belegyezett, azonban előtte a kabátzsebéből kivette a benne lévő 16.000 forint készpénzt és azt a nadrágja jobb oldali hátsó zsebébe tette.

Az este folyamán, amikor már mindketten erősen ittas állapotban voltak és a sértett az ágyában feküdt, a vádlott odalépett hozzá és keresni kezdte a nadrágzsebében a pénzt, azonban a sértett ezt megpróbálta megakadályozni. Ekkor a vádlott őt ököllel többször arcul ütötte és felszólította arra, hogy adja át neki a nála lévő pénzt. A sértett ezt megtagadta, ezért a vádlott a férfi nadrágjából kivette a 16.000 forintot, majd távozott a házból.

A sértett a vádlott bántalmazása következtében a fején és az arcán 8 napon belül gyógyuló könnyebb, zúzódásos sérüléseket szenvedett.

Az ügyben a nyomozást a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság folytatta le.

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség a letartóztatásban lévő vádlott ellen rablás bűntette miatt emelt vádat a Berettyóújfalui Járásbíróságon. A járási ügyészség a vádiratban börtönbüntetés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását indítványozta, továbbá indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a sértett által előterjesztett polgári jogi igényt érdemben bírálja el, annak adjon helyt. A vádirat mértékes indítványt is tartalmaz arra az esetre, ha a vádlott a járásbíróság előkészítő ülésén beismeri a vádiratban foglaltak szerint a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.