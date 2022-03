Kigyulladt egy családi ház földszint része és a garázs szerda hajnalban a debreceni Tornyos utcában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak a helyszínre, majd két vízsugárral oltották a lángokat, ezzel egy időben gázpalackokat is kivittek az épületből. A tűzben nem sérült meg senki - közölte a katasztrófavédelem.



Szabadtéri tűz volt szerdán Nádudvar közelében, a csatorna part égett, Komádi külterületén szintén tűz volt, a felcsapó lángok a közúti forgalmat is veszélyeztették, de tűz volt Debrecenben, a Kalocsa utcában is, ahol nádas és avar égett szintén a csatorna partján. Vonultak a tűzoltók még Berekböszörménybe is, ahol egy kisebb tüzet oltottak el kéziszerszámokkal, ezt követően Kabán volt feladatuk, ott két hektár égett le, majd Hosszúpályiban, a Sport utca végébe riasztották őket. Kora délután Püspökladányba vonultak, ahol szintén az út menti terület égett, melynek továbbterjedését sikeresen megfékezték.



Erdő aljnövényzete égett kedden délután Nyírlugoson, a Szabadság telepen, oda riasztották a nyíradonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltókat. A tűzoltók a beavatkozás közben egy holttestet találtak. A katasztrófavédelem vizsgálja a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát.



A legnagyobb feladatot szerdán a hortobágyi szabadtéri tűz adta. Oda vonultak a balmazújvárosi, a tiszafüredi, a debreceni és a püspökladányi tűzoltók is, mert nagy területen égett az avar és az aljnövényzet. A szél felerősítette a tüzet, mely gyorsan terjedt. A tűzoltást a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Összesen húsz hektáros terület égett le.



Este az önkéntesek is vonultak szabadtéri tűzhöz. A kabai egység Derecske és Kaba között oltotta a kigyulladt nádast, míg a konyári egység Derecske külterületére vonult. Munkájukat mind a két esetben a hivatásos tűzoltók is támogatták.



Márciusban a tűzgyújtási tilalom ellenére átlagosan napi húsz helyszínre riasztják a Hajdú-Bihar megyei tűzoltókat, szabadtéri tűz oltására. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek kétszáz méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A legtöbb szabadtéri tűz kerti zöldhulladék-égetés miatt keletkezik. A lángok elhatalmasodnak és más területekre is átterjednek. A kerti hulladék égetését az önkormányzatok rendeletben engedélyezhetik, de annak részleteit fontos betartani, hiszen azok kitérnek a tűzgyújtási tilalomra, valamint többek között az égetés időpontjára is.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában nem jutott a rendőrség tudomására személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset - írja a police.hu.

A szolgálatot ellátó állomány hét személyt fogott el, ebből egy főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, hat személyt pedig a velük szemben érvényben lévő körözés alapján.

A rendőrök 10 személyt állítottak elő, ebből egy főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés kilenc esetben történt.