A szabadtéri tüzek kedden is megdolgoztatták a megyei tűzoltókat. Püspökladány közelében kigyulladt a csatornapart, Szerepen romos épületek között két hektáron lángolt a gaz. Nádudvaron, a Nádas utcában is a gaz és avar égett. Ezekhez az esetekhez a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak.

A hajdúszoboszlói egységet ismét Hajdúszovátra riasztották. A létavértesi önkormányzati tűzoltók Pocsajban oltották a lángokat, később pedig Hosszúpályiban fékezték meg a tüzeket. Munkájukat a konyári önkéntesek is segítették. Az egyeki önkormányzati tűzoltók is több helyszínre vonultak. Egyeken is volt tűz, a Szigeti tanyán, valamint Tiszacsegén is oltottak a tiszafüredi hivatásos tűzoltókkal együtt. A debreceni és a hajdúböszörményi tűzoltók Hajdúhadházra vonultak, nádastüzet oltottak kedden.

Lehasadt egy fűzfa egyik nagy ága Debrecenben, a Fogoly utcában. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Tűz keletkezett egy hatvan négyzetméteres, könnyűszerkezetes garázsban Hajdúnánáson, a Toldi utcában. A garázsban két autó is parkolt, melyek teljes terjedelmükben lángoltak. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet.

Debrecenben, a Hárs utcában egy melléképület égett teljes terjedelmében, a debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet – közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei szóvivője.

Az elmúlt 24 óra számokban

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt 24 órában 1 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök, amely könnyű sérüléssel végződött.

A szolgálatot ellátó állomány 10 személyt fogott el, ebből 5 személyt bűncselekmény elkövetésén értek tetten, 5 külföldit pedig az ország területén való jogellenes tartózkodás miatt.

A rendőrök 14 személyt állítottak elő, ebből 6 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 9 esetben történt.