Nem véletlenül lépett életben nálunk is a tűzgyújtási tilalom, az elmúlt napokban szinte minden nap riasztották szabadtéri tüzekhez a megyei tűzoltókat. Csak a múlt hétvégén Egyek, Tetétlen, Szerep, Nagyhegyes és Nádudvar külterületén, valamint Püspökladányban, Biharnagybajomban, Hajdúsámsonban, Hajdúhadházon, Debrecenben és Balmazújvároson oltottak több hektáron avar- vagy nádtüzeket.

– Míg januárban csak egy szabadtéri tüzet kellett a tűzoltóknak megfékezni, ezzel szemben februárban negyven helyre riasztották őket – összegezte az elmúlt hónap adatait kérésünkre Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kitért arra is, az esetek nagy többségében nádas égett, árok és csatorna partokon.

– Gyakran előfordul, hogy nehezen megközelíthető helyen van a tűz, ott csak kéziszerszámokkal tudnak beavatkozni a kiérkező egységek. A száraz nádban rendkívül gyorsan terjednek a lángok, a szél irányától függően lakóházakat is veszélyeztethet, valamint a nagy füst a közúti közlekedésben a látási viszonyokat nehezítheti – tudatta. Az oltás során a tűzoltók, a több hektáros területeket is körülhatárolják, ez azt jelenti, hogy a tűz terjedését fékezik meg, majd kívülről befelé haladva oltják a lángokat. A szóvivő megosztotta, tapasztalataik szerint az esetek többségében az emberi mulasztás okozza a tüzet. Fennáll a szándékosság is, de az autóból kidobott cigaretta csikk is okozhat nagy baj, ahogy az is, ha felügyelet nélkül égetjük a kerti hulladékot. Még mindig helytálló az az intelem, hogy a kerti szerszámot ne cseréljük öngyújtóra.

Az elrendelt tilalom

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A fokozott tűzveszély megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él.

Papp-Kunkli Nóra megosztotta, mit tegyünk, ha észrevesszük, hogy valahol ég a nádas. – Ha akár csak az autóból, a szabad területek mellett elhaladva is szabadtéri tüzet látunk, mindenképpen a 112-es segélyhívó telefonszámon tegyünk bejelentést. Mondjuk el, hogy hol látjuk a tüzet, minél pontosabban. Ha pontosan nem tudjuk meghatározni, akkor azt mondjuk el, hogy mi hol vagyunk, így a hívásfogadó központban dolgozók a térkép alapján tudni fogják, hogy az adott bejelentés egy új információ-e vagy egy már folyamatban lévő oltást lehet látni a távolból – részletezte.

Óvatosan a kerti hulladékokkal!

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a kerti hulladék égetésével kapcsolatban milyen szabályok vannak érvényben. – Ha van a kerti hulladék égetéséről önkormányzati rendelet, amely engedélyezi, bizonyos korlátokkal, akkor a rendeletnek megfelelően kell eljárni. Feltéve, hogy az nem erdőterületek, valamint a fásítások és ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon történik az égetés, mert tűzgyújtási tilalom idején, itt nem lehet tüzet gyújtani. A kerti hulladék égetést nagyon kevés település szabályozza, így az általános szabály él, hogy kerti hulladékot egyáltalán nem lehet égetni – mutatott rá a szóvivő.

KD