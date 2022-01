Január 22-én több bejelentés is érkezett a rendőrségre Hajdúhadházon történt betörésekről és lopásokról. Három esetben családi házak melléképületeibe törtek be, de egy kerékpár is eltűnt az egyik élelmiszerbolt elől – írja a police.hu.

A rendőrök azonnal az elkövető keresésébe kezdtek és hamar a látókörükbe került egy helyi lakos.

A 30 éves férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták, bűnügyi őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására, amit a bíróság január 25-én elrendelt. Részletes beismerő vallomást tett, és az otthonában tartott kutatás során a nyomozók hiánytalanul megtalálták az összes eltulajdonított tárgyat, kerti szerszámot, valamint a biciklit is.

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság üzletszerűen elkövetett lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a gyanúsítottal szemben.