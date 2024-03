Hideg, fagyos idővel indult a keddi nap Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A Köpönyeg előrejelzése szerint ma sem kell nagyon meleg időre számítani, mindössze 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, este, éjszaka pedig ismét fagypont alatti minimumok várhatóak. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad.

Az országos előrejelzés szerint a többórás napsütés mellett - főleg a középső tájakon - gyakran lesz gomolyfelhős az ég. Kisebb zápor csak elvétve alakul ki. Az északi szél megélénkül. Reggel 0, délután 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Északon, északkeleten reggel akár -5 fokos fagy is lehet!

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.