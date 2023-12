Borongós, hűvös idővel köszöntött Debrecenre és Hajdú-Biharra a hét utolsó munkanapja. A Köpönyeg előrejelzése szerint a nap során sem lesz nagy változás, viszont néhány órára kisüthet a nap. A hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul majd, csapadékra nem kell számítani. A szél mérsékelt lesz.

Az országos előrejelzés szerint tovább csökken a felhőzet, ugyanakkor a Duna-Tisza-közén erősen felhős marad az ég - itt szórványosan várható eső, zápor, esetleg havas eső zápor. Az ÉNy-i szél erős lesz. +5 fok körül alakul a hőmérséklet.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.