Szerdán is folytatódik a felhős, borús, szeles és hideg időjárás Debrecenben és Hajdú-Biharban egyaránt. A hőmérséklet 0 és 8 fok között alakul majd, csapadék nem várható, viszont az északi szél továbbra is élénk marad, ami megnehezítheti a közlekedést is, hiszen megnő a porviharok esélye.

A Köpönyeg országos előrejelzése szerint délelőtt fátyol-, délután gomolyfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz csapadék. Az északi szél élénk, északnyugaton és északkeleten még erős lesz. 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. A helyenként megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet.