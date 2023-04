Szélviharral és felhős idővel kezdődött a nap Debrecenben és szerte Hajdú-Biharban. Az előrejelzés szerint a nap további részében sem kell tavasziasabb időre számítani, napsütés, csapadék nem várható. A hőmérséklet 0 és 8 fok között alakul majd, azonban az erős légmozgás miatt sokkal hidegebbnek érezhetjük majd.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden sárga, azaz első fokú figyelmeztetést adott ki a széllökések miatt, amelyek elérhetik, sőt meg is haladhatják a 70 km/h-ás sebességet. Éppen ezért a közlekedők is fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen megnő a porviharok esélye is.

Az országos előrejelzés szerint az ország északnyugati felén többórás napsütésre számíthatunk kevés fátyol- délután gomolyfelhővel - írja a Köpönyeg. A délkeleti tájakon ugyanakkor gyakran lesz erősen felhős az ég - itt néhol előfordulhat gyenge vegyes csapadék. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, néhol viharos. 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.