Debrecenben is 20 fok körüli maximumot mérhetünk csütörtökön; ez és a város virágos közterületei jó okot adhatnak egy kis sétára a kellemes tavaszi levegőben, már ha nem kell épp dolgoznunk. A Kálvin tér, a Nagyerdő, a Petőfi tér és a Kossuth tér színei is magukért beszélnek, mint azt MTI fotóriporterének mai képein is láthatják.

Virágzó díszfa a Nagyerdőn

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A Kálvin tér is virágba borult

Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt