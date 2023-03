A Békás-tó környéke nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvenc pihenőhelye is, a kacsák és az aranyhalak még mindig vonzzák a tekinteteket, és persze kitűnő környék azok számára is, akik egy-egy szelfit szeretnének lőni. A cívisvárosiak mellett a több böszörményi, szoboszlói lakos is úgy gondolta, a vasárnapi főzés helyett inkább tesz egy egészségügyi sétát a Nagyerdőn.

Szoktunk ide járni, mi is és a gyerekek is nagyon szeretik az itteni kirándulóhelyeket. Hihetetlenül vártuk már a tavaszt, voltak már idén enyhébb napok, de az igazi tavasz még csak most érkezett meg

– fogalmazott a Haon érdeklődésére Ágnes, aki férjével, Tiborral és két gyermekükkel, Gergővel és Mátéval Hajdúböszörményből érkeztek Debrecenbe.

Forrás: Czinege Melinda

– Ide hozzuk a kutyát sétálni, meg magunkat – fogalmazott humorosan Hajnalka néni, aki Olga nénivel süttették magukat a padon. Mint megtudtuk, sütni is szeretnek, de sütkérezni is, így vasárnap az utóbbit választották. Egyébként sokat járnak ki a Nagyerdőre, minden évszakban csodásnak találják a környéket, viszont nyáron, a nagy melegben inkább otthon maradnak.

Még csak most közeledik a tavasz, ki kell élvezni a nap első sugarait

– fűzte hozzá Olga néni.

Terasz idő, kérem szépen: friss kávé illat, limonádé és forró sült krumpli – ezt bizony nehéz felülmúlni, így a Haon stábja is beült a helyi büfébe egy kávéra, ami a szabadban valóban jobban esik. Hunor éppen a „sakktáblán” motorozott, amikor fotóriporterünk lencsevégre kapta. Egy igazán bájos kis srác, akinek mondani sem kellett, hogy mosolyogjon. Édesanyjával érkezett a Nagyerdőre, aki elmondta, hetek óta várják a jó időt, és nagyon örülnek, hogy végre kimozdulhattak.

Hunor motorozott a kellemes időben

Forrás: Czinege Melinda

Akadtak, akik leheveredtek egy fa tövébe csipszet ropogtatni, kicsit arrébb egy másik srácnak edzeni támadt kedve, míg Judit és Robi édes kis kutyusukkal, Minikével egy pléden pihenve élvezték a tavaszias időjárást. Még szerencse, hogy óriási területen fekszik a Nagyerdő, így nemcsak a debreceniek, hanem a környékbeliek is élvezhetik adottságait. Bízzunk benne, a közelgő ünnepen is hasonló idő lesz, és akkor is ugyanígy felkereshetjük szeretett kirándulóhelyünk.

