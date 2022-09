Debrecen is kapott a csütörtökre jósolt esőből: a megyeszékhely hivatalos honlapján elérhető webkameraképeken is jól látszik, hogy sűrű cseppekben hullik a csapadék, a Kossuth tér szinte teljesen ki is ürült.

A viharos időjárás az ország több pontján is lassítja a közlekedést, a részletekről az Útinform folyamatosan frissülő aloldalán lehet tájékozódni. Fennakadások vannak a vonatközlekedésben is, a Mávinform híradása szerint például a Budapest-Miskolc és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalon jelentős késésekre, kimaradásokra kell készülni.

Mi várható még?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek éjfélig tartó figyelmeztető előrejelzése szerint késő estig többfelé és több hullámban fordulhatnak elő zivatarok, miközben északnyugat felől fokozatosan stabilizálódik a légkör. A zivatarok környezetében viharos széllökésre (~60-90 km/h), jégesőre (1-3 cm) kell számítani, illetve az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű (25-40 mm) csapadék is hullhat.

Pénteken napközben legfeljebb a déli, délnyugati, határhoz közeli területeken fordulhat elő egy-egy gyengébb zivatar. Pénteken a délnyugati megyékben a nap folyamán lehulló csapadék (eső) mennyisége néhol elérheti a 20 mm-t.