Hétfőn a délelőtti óráktól nagyobb számban az ország északi felén ismét kialakulhatnak zivatarok - számolt be róla a met.hu. Kezdetben főként az Északi-középhegységben, illetve az Észak-Dunántúlon, majd később az Alföldön is kísérheti villámlás a záporokat. Az erősebb cellákat lokálisan intenzív csapadék, illetve apró szemű (< 1 cm) jég is kísérheti.

Hajdú-Bihar megyére sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt.

Késő estére várhatóan fokozatosan megnyugszik a légkör.