Ahogy azt Papp László polgármester egy héttel ezelőtt bejelentette, 230,9 milliárd forint Debrecen költségvetés-tervezetének idei mérlegfőösszege, ez a szám pedig, mint az a Világgazdaság összeállításából is látszik, lassan csak a budapesti büdzséhez mérhető. A lap csütörtöki cikkében rámutatott, a debreceni költségvetésnél a tavalyi évhez képest 27 százalékos növekedés figyelhető meg, ezzel a város jócskán lehagyja a lakosságszámban utána következő szegedi (85,5 milliárd) és a miskolci (85,8 milliárd) költségvetést. A mérlegfőösszegek alapján Székesfehérvár áll a legközelebb hozzá, ám ott a tavalyi 100 milliárdhoz képest idén csak 80 milliárd forinttal terveznek.

Az ország második fővárosa megnevezés a költségvetés méretét tekintve is megállja a helyét: Budapest 448 milliárdos költségvetése után Debrecené a második legnagyobb az országban, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a pozíciója a közeljövőben tovább fog erősödni

– emelte ki a lap.

Mint ismert, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter augusztus végén beszélt arról a Haonnak, hogy második fővárosként képzelik el Debrecent, amely „a maga infrastruktúrájával, lakosságával, oktatási hátterével és az idetelepülő iparral egész Közép-Kelet-Európában – a saját városkategóriájában – vezető pozícióra tett szert.” De a városra szeptember elején Lázár János is az ország második fővárosaként hivatkozott.

Háromszoros hipa-bevétel 10 év alatt

A VG mostani cikkében kiemeli, hogy míg Budapest 2024-ben 35 milliárdot költ beruházásokra és fejlesztésekre, Debrecen ennek csaknem a háromszorosát, 99 milliárdot fordítja ugyanerre, még ha, mint azt a lap hozzáteszi, ennek jelentős részét az állam finanszírozza. A tavalyi (50 milliárdos) összeg duplájából a nagyberuházásoknak helyet adó déli és északnyugati gazdasági övezet infrastruktúráját építi idén tovább az önkormányzat, előbbi 14,2 milliárd, utóbbi 11,3 milliárd forintból fejlődhet.

Barcsa Lajos alpolgármester (aki nemrég sajtótájékoztatón számolt be a költségvetési tervezet egyes részeiről) szerint az északnyugati gazdasági övezet fejlesztése az idei évben gyakorlatilag befejeződhet, míg a déliben most indul meg a munka java.

De víziközműfejlesztés is szerepel az idei költségvetésben, ez az egy tétel viszi el a beruházási kiadások több mint felét, 55 milliárd forintot, amiből a CATL akkumulátorgyárának is helyet adó déli gazdasági övezet szennyvízelvezetését oldja meg a település – írta többek között a lap, amely azt is kiemelte, hogy 10 év alatt megháromszorozódott a település helyi iparűzési adóbál származó bevétele.

Magasabb a foglalkoztatottság, mint Budapesten

A VG cikke emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a nem is mindenben, de van olyan mutató, amiben már Budapestet is megelőzi az ország második fővárosa címre törő Debrecen: már magasabb a foglalkoztattak aránya, mint a fővárosban vagy a megyei jogú városokban. A KSH által közölt népszámlálási adatok alapján a cívisvárosban 56,1 százalék a foglalkoztatási mutató, ezzel szemben Budapesten az átlag 54, a megyei jogú városokban pedig 50 százalék.