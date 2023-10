Átformálódott a használt lakóingatlanok piaca ebben az évben. Ez az egyre szélesebb kínálattal, a bizonytalan gazdasági környezettel, a kiadások növekedésével magyarázható, ám a következő időszakban élénkülés jöhet az országos és az Hajdú-Bihar vármegyei piacon egyaránt

- ez derül ki az ingatlan.com legfrissebb piaci elemzéséből, amely ismerteti a szeptember végi árakat.

Mit jelent az új egyensúly?

„Új egyensúly alakult ki az idén, mivel még mindig hiány van vevőkből. A kereslet csökkent mindenhol, így Budapesten, a vármegyeszékhelyeken, a kisebb városokban és a településeken is beállt egy, a korábbi évekhez képest alacsonyabb szintre. Mindez az árakra is hatással volt. Már 2022 második felében is nagyon lelassult a drágulás üteme, ám a piac lendülete akkor még néhány százalékos áremelkedést hozott. Ezzel szemben 2023-ban január óta szinte minden településen stagnáltak az árak” - mondta a jelenlegi lakáspiaci helyzetről Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Bár a lakáspiaci keresletet nagyban meghatározó országos és vármegyei nettó átlagkeresetek éves szinten 14-14 százalékkal 370 ezer, illetve 312 ezer forintra nőttek, ám a mindennapi kiadások jelentősen emelkedtek, így a fizetések vásárlóereje visszafogottabbá vált, ebben a bizonytalan környezetben pedig sok háztartás óvatos maradt és későbbre halasztotta a lakóingatlan-vásárlást – mutat rá a közlemény.

Debrecenben a kisebb lakások kerültek többségbe

Az elemzés szerint Hajdú-Bihar vármegyében szeptember végén a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 624 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 609 ezer forinttal. Az eladásra kínált lakóingatlanok átlagára pedig 43 millió forintnál jár az idén, míg egy évvel korábban 42 millió forint volt.

Debrecenben az átlagos négyzetméterár 735 ezer forintot tett ki, ami drágulást jelent a tavalyi 700 ezer forinthoz képest. A debreceni lakóingatlanok 52 millió forintos átlagáron szerepelnek a kínálatban, míg egy évvel korábban 51,9 millió forint volt. Miközben nőttek a négyzetméterárak, a lakóingatlanok átlagára lényegében stagnált, vagyis kisebb lakások kerültek túlsúlyba a város piacán.

A vármegye legjelentősebb lakásválasztékát felvonultató településekre is igaz ez. Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben, Hajdúsámsonban, Mikepércsen és Balmazújvárosban az átlagos négyzetméterár 337-600 ezer forintra változott a tavalyi 327-560 ezer forintról. Míg az eladásra szánt lakóingatlanok átlagára ezekben a városokban 33-59,9 millió forintot tett ki most szeptemberben, miközben tavaly 28,5-45 millió forintról volt szó.

Mi vár a piacra?

Balogh László szerint az őszi hónapokban valamennyire élénkíthetik a keresletet a piacra visszatérő nagyvárosi csokos vevők, akik kihasználhatják a stagnáló ingatlanárak nyújtotta lehetőségeket. Ezek a vásárlók nem csak a 2023-ban még elérhető vissza nem térítendő lakástámogatásokat tehetik zsebre, hanem az ezekhez kapcsolódó kedvezményeket is.

A szakember szerint a gyengébb keresletnek köszönhetően kialakult új lakáspiaci egyensúly miatt az őszi hónapokban sem kell a lakások jelentős drágulásától tartania a piacra lépő vevőknek.