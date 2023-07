A régi épület egy részének bontásával és új épületszárny építésével korszerűsíti a Lurkó Óvodát Hajdúszoboszló önkormányzata. A közbeszerzési értesítő július 5-én megjelent számában megjelent felhívás szerint az utcafronti épületrészen a megmaradó épületrészt bővítik. Itt alakítják ki a melegítő konyha tárolóhelyiségeit, a személyzeti öltözőt és zuhanyzó, takarítószer tárolókat, a gépészeti helyiséget, valamint egy nagyméretű öltöző helyiséget is.

A csoportszoba és az iroda közötti fal elbontásával kialakult térben egy melegítő konyha és egy csoportszoba lesz. A meglévő, megmaradó mosdót kibővítik. Az utcafronti közlekedő, mosdó és előtér közötti falak kibontásával létrejött térben, egy új szélfogó, és mosdó, valamint szülői fogadó és öltöző jön létre. A két öltöző közötti meglévő falban a keskeny falnyílást kibővítik, így a két öltöző egy nagy átjárón keresztül gyakorlatilag egy közös teret alkot. A meglévő melegítőkonyha és csoportszoba közötti fal kibontásával a csoportszoba nagyobb méretű lesz.

Új épületszárny

A meglévő Micimackó csoportszobában egy közlekedő beépítésével a nevelői szoba és az óvodavezető irodája lesz kialakítva. A fejlesztői szobát is megnagyobbítják a bejárati fal kibontásával és áthelyezésével. Az utcafronti épületrész mögött a meglévő melegítő konyha melletti előtérből a hátsó kert felé nyíló ajtó kibővítésével alakítják ki az új épületszárnyat. Az új épületszárnyban lesz egy folyosón keresztül elérhető két új csoportszoba mosdóval, akadálymentes WC-vel és öltözővel, valamint tornaterem a hozzá tartozó raktárral.

Mindezeken felül a projektben egy 24,3 kilowatt per órás teljesítményű napelemes rendszert telepítenek, továbbá az épület hőtermelésére 2 darab levegő-víz hőszivattyút és 1 darab zárt égésterű kondenzációs gázkazánt építenek be. Az ajánlatokat július 21-ig adhatják be a vállalkozások az elektronikus rendszeren keresztül. A nyertes ajánlattevőnek 15 hónap áll majd rendelkezésre a kivitelezés befejezésére.

BS