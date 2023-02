Sok szempontból rendkívülinek tekinthető a 2022-es év, amely a mezőgazdaságra is rányomta a bélyegét: az elszabaduló energiaárak mellett történelmi mértékű aszály is sújtotta az ágazatot. A termésátlagok sokéves negatív rekordokat döntögettek, még annak ellenére is, hogy az év utolsó negyedévében kedvezőbb volt az időjárás. Az őszi vetések azonban a korábbi évektől eltérően jól fejlődnek.

– A csapadék szeptemberben és decemberben duplája volt a sokéves átlagnak, az október viszont már aszályos, a november és a január pedig ismét csapadékosabb a szokottnál. Ezekre nagy szükség volt, ugyanis az elmúlt két év alatt mintegy 250-300 milliméter vízhiány alakult ki a talajokban – tájékoztatott megkeresésünkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Hajdú-Bihar vármegyei igazgatósága.

Az őszi vetések a folyamatos csapadék hatására hiánytalanul kikeltek, gyorsan fejlődnek. A gazdák a kukoricaállományaik közel 60 százalékos tavalyi aszály okozta megsemmisülésétől tartva – erős becslések szerint –, mintegy 20-25 százalékkal csökkentették a kukorica vetésterületét a kalászosok javára.

A kalászos állományok mostanra az igen enyhe téli időjárás miatt nem kerültek nyugalmi állapotba, folyamatosan fejlődtek, így zömében erősen fejletté, sőt túlfejletté váltak. Egyes árpatáblákat Derecske környékén kitárcsáztak, mert már megdőltek a túlfejlettség miatt. Máshol a sárga foltosság jelent meg. – A repce ebben az időjárásban túlságosan fejlett, tőlevélrózsás állapotban kellene lennie, úgy jobban viselné a fagyokat. A túlfejlett növényekre továbbá jellemző a nagyobb tápanyagigény és a sérülékenység mind fizikailag, mind ellenállóképesség tekintetében – ismertette a kamara. Az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása miatt egyes területeken a talaj a vízmegtartó képessége határához közeledik. A felázott talajok miatt a gazdák egyelőre nem kezdték meg a fejtrágyázásokat, a gépekkel nem tudnak a felázott táblákra felhajtani. A gyümölcsfák sincsenek mély nyugalomban, amennyiben most nem jön hideg, a márciusi-áprilisi fagyok kárt okozhatnak a rügyekben.

A vadludaknak most más jutott

– A megye középső és délebbi területein már gondot okozott ősszel a rovarok jelenléte a kalászosokban, valamint a csapadékos időjárás miatti gombás betegségek kialakulása, így a gazdáknak már ősszel gombaelleni és rovarölőszeres kezelést kellett végezniük – válaszolta a NAK. A kártevőket az enyhe tél sem pusztította el, így a tavaszi kártételük még intenzívebb lehet. A vadlúdfajok egy-egy szárazabb őszön jelentős kárt tudnak okozni főként az őszi kalászosok tábláin a kikelő kultúrák túllegelésével, hiszen nem találnak megfelelő mennyiségű táplálékot és a száraz gyepeken a ludak éheznek és szomjaznak. Megyénkben Egyek – Tiszacsege – Balmazújváros térségére volt legjellemzőbb az előfordulásuk. A tavalyi viszonylag csapadékos őszön a térség legelői újjáéledtek, kizöldültek. Ízletes, vegyes összetételű, nedvdús természetes és elegendő táplálékot adó gyepeket találtak, így az őszi vetésekben alig legeltek.

A vadludak ezúttal vetéseken kívül találták meg az élelmüket

Forrás: Illusztráció: MW-archív

– Nagyon alacsony terméshozamok voltak a dél-bihari részen. A napraforgó az átlag harmadát-negyedét termette, a kukorica pedig még ennél is kevesebb lett, van, akinek csupán pár mázsa jött ki hektáronként – osztotta meg tapasztalatait Polgárné Kóti Julianna. A komádi gazdálkodó a NAK információit megerősítve elmondta, akinek lehetősége volt rá, a kukoricaföldje egy részét is inkább búzával vetette be.

Az ősz és a késő ősz kedvezett a búza keléséhez, nagyon szép az állomány, egyenletesen kikeltek. Szerencsére eddig fagykár sem keletkezett. A decemberi, januári csapadékkal szépen telítődnek a földek

– írta le a tapasztalatokat, majd hozzátette: belvíz egyelőre nem jelent meg a térségben. Bízik az elmúlt napokat jellemző, hidegebb időjárásban, amely tovább ritkítaná a kártevőket, illetve egy tartósabb hótakaró is jót tenne a vetésekre és megművel földekre. – A műtrágyapiacon az utóbbi időben mérséklődtek az árak, van megfelelő kínálat, azonban több gazda nem tudta eladni a terményeit, így nem tudott műtrágyát vásárolni - emelte ki.

Mik a kilátások a jövőre nézve?

– A gazdáknak egyre több kihívásnak kell megfelelniük. Mind a természeti, mind a gazdasági körülményekhez való alkalmazkodás elengedhetetlen, így átgondolt döntések, gondos tervezés szükséges a talpon maradáshoz – kaptuk a választ fenti kérdésünkre a NAK vármegyei igazgatóságától. A változó klimatikus helyzetben a gazdáknak a megszokott talajművelési technikáik mellett vagy helyett, a száraz körülmények közötti termelést is eredményessé tevő új agrotechnikai megoldásokat kell bevezetniük. A támogatáshoz jutás feltételein kívül ma már elengedhetetlen a hatékonysághoz a termőhelyi sajátosságnak megfelelő termesztendő növényfajok, azon belül az ellenálló, szárazságtűrő korszerű fajták, hibridek megválasztása. A kamara megyei igazgatósága kifejtette, a versenyképes, fenntartható és okszerű gazdálkodás része kell, hogy legyen a talajok szerkezetének javítása, mely együtt jár a talajok vízgazdálkodásának javulásával, vízmegtartó képességük növelésével, a talaj élő szervezeteinek szaporodásával. Az élénkülő talajélet hatékonyabb tápanyagfeltáródást és -felszívódást, ezzel együtt csökkenthető ráfordítást is eredményez.

A Közös Agrárpolitika 2023-ban kezdődő új területalapú támogatási rendszere is a fentartható gazdálkodást hivatott segíteni a szigorodó „zöld” alapfeltételekkel. Ilyen, a hosszabb távon a gazdálkodást segítő elemek lesznek a betartandó, illetve választható feltételek, mint például a talaj- és vízvédelem, a biodiverzitás védelme, a hosszabb ideig meghagyandó talajtakarás vagy a kíméletesebb talajművelési technológiák bevezetése – emelte ki a szervezet.

Bekecs Sándor