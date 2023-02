– Napról napra esik a gabona ára; az árpa nem kell, hiába volt fele termés; a napraforgónak a vártnál csak a harmadát arattuk, és a korábbi 27 ezer helyett most 18 ezer forint a tonnája; a kukorica annak ellenére sem kell, hogy gyakorlatilag nem volt termés; a 37-38-as sikértartalmú búza tonnája betakarításkor 13-14 ezer forint volt, míg most 9 ezer – sorolta az agrárium legégetőbb problémáit Deák László házigazda, a tépei farmján már hagyományosan február elején megtartott évindító gazdafórumon. Az eseményen ott volt Szólláth Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, Hajdúnánás polgármestere is. Az összegyűlt mintegy 70 gazda azonban nem csak ennyi problémát hallott a házigazdától.

– Mit vessünk? Hiszen a területek 50-55 százaléka ősziekkel már be van vetve. Ha teremni fog, nem tudunk mit kezdeni a terméssel, hiszen még itt van a tavalyi. Vessünk kukoricát? A napraforgóból milyen fajtát? Hogyan létezik az, hogy belvizes a határ, a csatornák meg üresek? Elébe lehet-e menni a várható rágcsálóinváziónak? Most kellene hosszú ideig fél méter hó és mínusz 15 fok hideg, hogy gyérüljenek a rágcsálók – sorolta a gondokat Deák László, aki javaslatot is tett a gazdák összefogásával hatékonyan megvalósítható csatorna- és dűlőút karbantartásra. Érdekeik ezt diktálják, a gépeik megvannak, csak éppen nem tudják, az alulról indult kezdeményezésükkel hol kopogtassanak.

Merjenek nagyot tervezni

Szólláth Tibor mielőtt sorra vette a felsorolt gondokat, a jövőt illetően egyéni véleményének adott hangot.

Volt tíz jó év a növénytermesztésben, most úgy látom, gyengébb évek következnek. Fontos, hogy magyar emberként tudjunk ügyeket intézni, és úgy látom, sok harcot kell megvívnunk

– fogalmazott, és már át is tért az ukrán gabona megjelenésére. Ennek előzményéről a kamaraelnök elmondta, hogy az Ukrajnából jövő, és a hírek szerint Afrikába tartó árut minőségi és mennyiségi ellenőrzés nélkül Magyarország területén át kell engedni. Az ukrán búza, sőt az abból készült liszt Romániából származónak van feltüntetve, és már bekerült a hazai forgalomba. Az északkeleti szomszédunkban termelt búza lenyomta a kenyérgabona árát, közben eladatlan búzakészleteink vannak. Hangsúlyozta: most is van vételi szándék búzára, napraforgóra és kukoricára is, de alacsonyabb áron.