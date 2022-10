Tízéves együttműködését ünnepelte kedden a Debrecen Nemzetközi Repülőtér és a Wizz Air. 2012-ben indult az első járat Debrecenből London-Lutonba, melyet még ugyanebben az évben az Eindhoven járat nyitása követett. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér és a Wizz Air együttműködése nagyban hozzájárult az elmúlt időszakban a megyeszékhely gazdasági és turisztikai fejlődéséhez.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója

Forrás: Molnár Péter

Az elmúlt évek mérföldköveit a debreceni reptéren tartott eseményen elevenítették fel. Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott: a légitársaság nemzetközi szinten is fel tudja venni a versenyt. A Wizz Air ebben az évben Európa leggyorsabban növekvő légitársasága, 33 százalékkal több utast szállít, mint 2019-ben. Idén várhatóan mintegy 53 millió utassal számolnak.

– Európa legfiatalabb flottáját üzemelteti a légitársaság, most öt éves a flotta átlagéletkora. Ez öt év múlva háromra csökkenhet a folyamatos fejlesztéseknek, innovációnak köszönhetően. Úgy gondolom, hogy olyan üzleti modellt sikerült kialakítani, mely akár nehéz gazdasági környezetben is előrevisz – mondta el.

Forrás: Molnár Péter

Továbbra is előre tekintenek

Ugyan a légitársaság terveit mind a koronavírus-járvány, mind a szomszédságunkban dúló háború felülírja, Váradi József szavai szerint most is pozitívan tekintenek a jövőbe. A világjárvány idején fejlesztéseket hajtottak végre, hosszútávú strukturális előnyöket építettek ki. A COVID kitörése óta mintegy 60 új, környezettudatosabban üzemeltethető repülőgépet vett át a társaság. A vezérigazgató elmondta: most, a nehéz időkben is stabil a légitársaság, mintegy 1,6 milliárd eurónyi készpénzzel rendelkeznek, ami további, kompetitív versenyelőnyt jelenthet a vállalat számára.

– Továbbra is előre tekintünk, továbbra is invesztálunk, továbbra is fejlesztünk – szögezte le Váradi József. Kifejtette: a jelenlegi 170 repülőgépből álló flottaméretüket megháromszoroznák ötszázzal az évtized végére. Már most 435 repülőgépre adtak le megrendelést, ezzel a világ legnagyobb repülőgép-megrendelési állománya van a kezükben.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Molnár Péter

Sikersztori született

Papp László, Debrecen polgármestere is visszatekintett az elmúlt tíz esztendőre. Felelevenítette, hogy 2012 előtt komolyan felvetődött a kérdés: Debrecen fenn tudja-e tartani a repterét úgy, hogy nincs menetrend szerinti forgalma?

A polgármester régiós vonatkozásban is különleges adottságnak nevezte a város repterét. – Debrecen elmúlt nyolc esztendeje leginkább a gazdaságfejlesztési sikerekről szólt. Ebben a működő repülőtérnek kulcsfontosságú szerepe volt. Ha nincs meg ez a versenyelőnye Debrecennek, akkor biztos vagyok benne, hogy lényegesen kevesebb eredménnyel tudtuk volna zárni az elmúlt nyolc esztendőt – hangsúlyozta Papp László. A számok pedig önmagukért beszélnek: az elmúlt nyolc évben bejelentett működő tőke nagyságrendje meghaladja a 10 milliárd eurót. Ez egyedülálló Közép-Európában. A helyi repteret tekintve: míg 2022-ben 18 ezer, addig 2019-ben több mint 600 ezer utasa volt. A járvány kirobbanásának évében 70 ezerre zuhant vissza a reptér forgalma, ez 2021-ben már mintegy 125 ezerre nőtt, s idén megduplázódhat a tavalyi arány. A Wizz Air az elmúlt tíz évben több, mint 1,1 millió utast szállított a debreceni reptérről. – Minden tekintetben pozitív az együttműködés, ami kinyitotta Debrecent a világ számos égtája felé – fogalmazott a városvezető, hozzátéve, a jövőben a távol-keleti gazdasággal való kapcsolatokat is erősítenék a reptér közreműködésével.

Magyar Levente, a KKM miniszterhelyettese

Forrás: Molnár Péter

Az eseményen a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese, Magyar Levente is részt vett. Elmondta: sorozatos kihívások érik a légi közlekedés iparágát, hazánk gazdaságát, így Debrecent és a régiót is. – A covid után szinte azonnal kitört az orosz-ukrán háború, amelynek Magyarországra irányuló negatív hatásait a kormány teljes erejéből igyekszik hárítani. Ezermilliárdokat fordítunk arra, hogy a magyar családok, a magyar cégek mentesüljenek a következmények alól – emelte ki a miniszterhelyettes.

Mint mondta, mindeközben nem tévesztik szem elől azt, hogy vannak az ország gazdaságának, működtetésének szempontjából kiemelt feladatok, ilyen például a debreceni repülőtér működőképességének fenntartása.

BBI