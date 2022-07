A négy főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások telephelyein a megyében 2021-ben jelentősen, 16 százalékkal meghaladta a termelés volumene az egy évvel korábbit – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék című sorozatának legutóbbi kiadásából, mely immár az elmúlt esztendő mindegyik negyedévéről tartalmaz adatokat. A növekedés viszonylag magas bázison valósult meg, mivel 2020-ban – az országos csökkenéssel ellentétben – a megyében lényegében stagnált (-0,1 százalék) a kibocsátás. A termelési érték 1,2 ezer milliárd forint volt, egy lakosra jutó összege (2,2 millió forint) a hazai átlagnak alig több mint felét érte el.

A feldolgozóipari ágazatok termelésének változása Hajdú-Biharban, 2021. I–IV. negyedév

Forrás: KSH, grafika: MW

Az ipar teljesítménye az év minden hónapjában felülmúlta az előző év azonos időszaki szintjét, a legtöbb hónapban két számjegyű növekedést mértek a hivatal szakemberei. A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások 2021. évi termelése (910 milliárd forint) összehasonlító áron 6,0 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A gépipari területeket növekedés, a vegyipart és az élelmiszeripart csökkenés jellemezte.

A hajdú-bihari adatok összesítésében az is olvasható, hogy az ipari értékesítés volumene 5,3 százalékkal meghaladta az előző évit.

Az emelkedést a forgalom több mint kétharmadát adó export 8,4 százalékos bővülése okozta, miközben a belföldi eladások volumene 0,6 százalékkal mérséklődött.

Alapanyag-ellátási nehézségek

Ha az országos adatokat is szemügyre vesszük, azt láthatjuk: a négy főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások kibocsátásának hét éven át tartó növekedését szakította meg a járvány 2020-ban, viszont 2021-ben a termelés (41 ezer milliárd forint) összehasonlító áron 9,3 százalékkal emelkedett az előző évi, alacsonyabb bázishoz képest, és a járvány előtti csúcspontját is felülmúlta (3,1 százalékkal). A telephely szerinti adatok alapján Vas és Bács-Kiskun megye kivételével minden megyében (és a fővárosban is) nőtt a teljesítmény.

A járvány megfékezését célzó korlátozások mellett főképp a járműipart érintő beszállítói problémák miatt januárban 6,6 százalékkal csökkent az ipar kibocsátása.

Februártól augusztusig változó intenzitással, de folyamatosan meghaladta a termelés az egy évvel korábbit. Szeptemberben és októberben az ipar teljesítménye – továbbra is az alapanyag-ellátási nehézségek miatt – csökkenésbe fordult, majd az év utolsó két hónapjában ismét emelkedett.

A 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások 2021. évi termelése országosan 9,4 százalékkal nőtt. A főbb ipari területek közül az energiaipar és a villamos berendezéseknek a közelmúlt beruházásai révén felfutó gyártása bővült a legnagyobb mértékben. Az ipari kibocsátás negyedét képviselő járműgyártás teljesítménye a globális chiphiány miatt 2021-ben is csökken, országosan 1,8 százalékkal.

2021-ben az export és a belföldi értékesítések egyaránt élénkültek. A külföldi eladások Vas, Somogy és Bács-Kiskun megye kivételével mindenütt emelkedtek, a legnagyobb mértékben (25 százalékkal) Budapesten. A belföldi értékesítés volumene Zala, Csongrád-Csanád, Heves, Tolna és Hajdú-Bihar megyében kissé elmaradt az előző évitől, a többi megyében és a fővárosban 1,8 és 33 százalék közötti mértékben nőtt – írja a KSH.

HBN