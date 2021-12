Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere még nyáron közmeghallgatás keretében ismertette a lakossággal a terveiket. Lapunkkal megosztotta, belterületi utak építésére mindenképp pályáznak, de az ipari parkok, iparterületek fejlesztésére irányuló felhívást is megcélozzák. Az utóbbiban reptéri ipari területet alakítanának ki körülbelül 40 hektáron a kapcsolódó közmű- és infrastruktúra-kiépítéssel. A „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” nevet viselő felhívásban több terület is felkeltette az érdeklődésüket, egyrészt a rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése – itt mobil lelátót szeretnének. Másrészt a „Kulturális vonzerőkön alapuló térségi hálózatok – tematikus utak – kialakítása, meglévők fejlesztése” keretében a Berettyóújfalu–Bakonszeg–Zsáka konzorciumban többek között egy látogatóközpontot hoznának létre a csonka toronynál, ehhez pályáznak forrásra ingatlanvásárlásra, építkezésre és parkoló kialakítására. Sőt, egy extrémsport-pálya építése is szerepel a pályázati terveik között, a meglévő rendezvénysátort pedig áttelepítenék a BUSE-pályához. S ehhez jönnek még a Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP) felhívásai, ahol többek között zöldterületi munkák, parkolóbővítés, okos-közvilágítás és okospadok kialakítása is szerepel a terveik közt.

Berettyóújfaluban egy extrémsport-pálya kialakítására is pályáznak | Fotó: illusztráció / MW-archív