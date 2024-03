A Zoo Debrecen is készül a közeledő piros betűs természetvédelmi jeles napra, a vadvilág világnapjára. Ennek apropóján egy nagyjából egyéves hím kockás piton érkezett a parkba a természetvédelmi hatósággal közösen végzett mentőmunka keretében – közölte portálunkkal a debreceni állatkert.

Az intézményben korábban sosem tartott faj képviselője péntek délelőtt vette ünnepélyesen birtokba a számára megújított terráriumot az egzotikus Pálmaházban.

Az új lakót illetően ismertették, a Délkelet-Ázsia trópusi esőerdőiben őshonos, de mára Floridába is betelepített kockás piton (Malayopython reticulatus) átlagos testhosszt nézve a világ leghosszabb kígyója; a hímeknél nagyobb nőstények akár a 9 métert is elérhetik. A látogatók is találkozhatnak már az új jövevénnyel, amely elsősorban madarakkal és emlősökkel táplálkozik, ezeket az óriáskígyókra jellemző módon, méreg hiányában szorítással ejti el. Magányosan él, a hímek és a nőstények csak a párzás idején találkoznak egymással. Igen népszerű faj a hobbiállattartók körében, aminek nyomán ma számtalan, a természetben nem fellelhető színváltozata létezik.

A debreceni kockás piton új otthona

Forrás: Zoo Debrecen

A vadvilág világnapja alkalmából a park öt kontinens élővilágának élményszerű bemutatásán túl a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályával közösen zoopedagógiai és ismeretterjesztő foglalkozásokat tart iskolás és óvodás csoportoknak, március 2-án és 3-án interaktív programokkal várják az állatkert látogatóit.

Az új jövevény beköltözésével egybekötve a park a pálmaolajról szóló állandó oktatósarokkal csatlakozik az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének (EAZA) aktuális természetvédelmi kampányához, a Délkelet-Ázsia fenyegetett élővilágára fókuszáló Vietnamazinghez.