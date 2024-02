Remekül érzik magukat a sarkantyús teknősök a debreceni állatkertben; ezt az is bizonyítja, hogy ismét utódokkal örvendeztették meg a park dolgozóit és a vendégeket, derül ki az intézmény Facebook-posztjából. A tavaly év végén lerakott tojásokból a napokban összesen nyolc kisteknős kelt ki, majd költözött be a Pálmaház kulisszái mögött kialakított teknősoviba, de további utódok kikelése is várható – tették hozzá a bejegyzésben.