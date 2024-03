Elképesztően kedves gesztusról jelent meg poszt a napokban a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban. Egy tag a közösség erejét kérte, hogy segítsenek megtalálni egy párt, akik a Lovardánál voltak marha jó fejek még március 22-én az esti rockkoncert előtt.

A bejegyzés szerint a most segítséget kérő nő pénteken este a fiával együtt a Lovarda bejáratánál volt, amikor egy pár lépett oda hozzájuk, és megkérdezték, van-e jegyük a koncertre. Miután nem volt, a pár 2 jegyet ajánlott fel, méghozzá azért, mert akik velük mentek volna a programra, végül mégsem tudtak eljönni. A jegyekért pénzt sem voltak hajlandók elfogadni. „Annyira meglepődtem szinte szóhoz se jutottam... A fiam és én így velük mentünk be” – tette hozzá a nő, majd azt is leírta, hogy mivel kezdődött a koncert, még be sem tudtak mutatkozni egymásnak.

A poszt szerzője viszont szeretné meghálálni a jegyeket, így kéri, hogy jelentkezzen nála, aki magára ismert. Fotósként dolgozik, és egy választott fénykép kidolgozását ajánlotta fel cserébe.

Drukkolunk, hogy egymásra találjanak!