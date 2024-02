Eleinte még jellemzően csak kedvtelésből készített különböző feldolgozásokat, majd az évek alatt nem csak élvezetes, de hasznos és érdekes anyagok sokaságával sikerült feltöltenie oldalát.

Montlika Tamás debreceni gitáros-youtuber 2016-ban, idestova 8 évvel ezelőtt kezdett el videókat készíteni. Akkoriban még csak egy könnyed hobbinak indult, viszont ez néhány éven belül teljesen megváltozott. A Covid–19 világjárvány évei alatt a megnövekedett szabadidejét mind önmaga fejlesztésére és a tartalomgyártásra fordította. Feldolgozások és oktatóvideók sokaságát készítette már el, bár főállásban dolgozik mellette, máig rengeteg energiát fektet a zenés videók készítésébe.

Zenészből lett videós

Tamásnak több, mint 15 éve, 2008-ban került először hangszer a keze ügyébe.

– Basszusgitározni kezdtem, majd az évek alatt fokozatosan tértem át először a klasszikus, majd az elektromos gitárra. Úgy éreztem, hogy azon a hangszeren jobban ki tudom fejezi magam. Már az elején éreztem persze, hogy egy tanárra is szükségem lenne, így kerültem a debreceni Rocksuliba is. Itt egyébként felejthetetlen élményekkel gazdagodtam, többek között felléphettem a Blind Myself és az AWS zenekarokkal is, ez egy hatalmas löketet adott akkor – emlékezett vissza.

Tudott miből erőt meríteni

Az AWS koncert kapcsán felidézte, akkoriban készített a budapesti együttes Hajnali járat című számából egy 8-bites feldolgozást, ami a zenekar akkori alapító-frontemberéhez, Siklósi Örshöz is eljutott, a fellépésük alkalmával meg is jegyezte neki; bárcsak a te verziódat játszottuk volna.

Őszintén szerette a rajongókat és törődött velük, nagyon sok embernek hiányzik – emlékezett vissza a 2021 februárjában elhunyt énekes, dalszerzőre.

A YouTube tartalomgyártás kapcsán is beszélt a kezdetekről, üzenete ismét megerősítésül szolgálhat mindazoknak, akik hasonló karrierben gondolkodnak; bele kell vágni.

– Találtam egy olyan közönséget magamnak, akik hasonló cipőben jártak mint én. Szerettem volna sok magyar dalt megtanulni, viszont Magyarországon a zenekarok nem készítenek oktatóvideókat és feldolgozásokat. Én ezeket szívesen elkészítettem, így végül kialakult egy közösség, akik szinte velem együtt tanulják meg ezeket a számokat – osztotta meg. Elmondta azt is, a legminimálisabb módon kezdett el videókat készíteni.

A stúdiózás részét laptopon csináltam, a hangról egy 5.1-es tévéhez való kezdetleges Hi-Fi hangrendszer gondoskodott

– emlékezett vissza. Ennek kapcsán még elmondta, természetesen évről-évre fejlesztett, a tapasztaltabb tartalomgyártók ajánlásait is figyelembe véve szerzett be újabb eszközöket, apránként össze is állt a stúdiója mai formája.

Ezreknek segített már

Van mire büszkének lenni, hiszen oktatóvideóival és feldolgozásaival sok ezer magyarországi könnyűzene és metál kedvelőnek segített már elsajátítani kedvenc dalát. A Road zenekarral is együttműködést kötöttek, a Tamás által készített tabulatúrák megtalálhatóak a zenekar hivatalos honlapján is, ennek történetéről a beszélgetés során részletesen is beszámolt.

A beszélgetés során kivételes kitartásáról és alázatáról is tanúbizonyságot tett.

Az abszolút hallás az nagy áldás lenne. De kitartó vagyok, az én technikám inkább az, hogy addig keresem a hangot a fogólapon, amíg meg nem találom

– mondta.

A zenész-blogger videói alatti kommentszekciókat böngészve az ember szinte kizárólag pozitív, biztató hozzászólásokkal találkozik, ami azért is szembetűnő, mert Tamás nemcsak az eredeti csapásirányban, a rock és metál vonalán, hanem a könnyedebb zenei műfajokban is készít feldolgozásokat. A rock és a metál hazai nagyágyúi mellett megtaláljuk itt Azahriah számok feldolgozásait és persze rengeteg oktatóvideót is.

Hamarosan élőben is hallhatjuk

A feldolgozások és az oktatóvideók készítése mellett az utóbbi időszakban elkezdett saját számokat is készíteni, ahogy fogalmazott, egyre nagyobb arányban. Beszélgetésünk során elárulta azt is, hogy a háttérben már zajlanak a munkálatok egy új formáció létrehozásán.

A podcast beszélgetést alább hallgathatja meg, ide kattintva: