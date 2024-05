Az idei év második 20 kilogramm feletti pontyát is kifogták néhány napja a Debrecenhez közeli Látóképi-tározón, erről a népszerű horgászhely Facebook-oldala számolt be még pénteken. A szerencsés pecás Babotán József volt, és külön érdekesség, hogy az előző nagy fogás is hozzá kötődik, azt a halat még februárban akasztotta meg a tározón.

Babotán a bejegyzés szerint a hétfői szeles-esős időben próbálkozott a 4-es álláson, ahol tíznél is több kapást sikerült feljegyeznie, köztük az óriással. A tőpontyot dobós módszerrel cserkészte be, 15-20 fárasztás után érkezett meg végül a szákba. A fogás hírére a tógazda is a helyszínre ment, a mérlegelésnél pedig kiderült:

a hal 22,20 kilogrammot nyomott. Ez jelenleg az idei rekord Látóképen, emellett Babotán egyéni rekordja is.

A posztban arról is írnak, hogy a tőponty különös ismertetője, hogy kevés alkalommal lehet megfogni: a tavalyi évben mindössze kétszer sikerült, egyszer áprilisban, utána pedig decemberben. Mindkét alkalommal a nemrég fiatalon és hirtelen elhunyt halőr, Predrag Simek volt a kifogó. „Ki tudja, talán ezzel is segített valahol Józsinak fentről ebben a rekordban” – tették hozzá a posztban.