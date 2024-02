Nemrég röppent fel a hír, miszerint szív alakú túrát szerveznek Ádinért, a ritka genetikai betegségben szenvedő debreceni kisfiúért. A kezdeményezésről a Bors Online is beszámolt, ezúttal Szombathelyen igyekeznek őt hozzásegíteni életmentő kezeléséhez. Betegsége, a Duchenne-féle izomdystrophia veszélye, hogy amennyiben nem tudják időben megkezdeni a kezelését, úgy Ádin előbb kerekesszékbe kerülhet, majd szervezete lassan, mindössze pár év leforgása alatt teljesen feladhatja a harcot.

Kneifel Ádin gyógyulásának kulcsa egy csillagászati összegeket súroló, 1,3 milliárd forintos amerikai génterápiában rejlik.

A diagnózis után egyből gyűjtésbe kezdtek, de a betegség költsége így is óriási terhet ró a családra. A kisfiú nagymamája nemrégiben könnyeivel küszködve kért segítséget ismét az emberektől.

Hazai sztárok is melléjük álltak már, nem sokkal a kisfiú diagnózisa után országos gyűjtés és figyelemfelkeltő akciók indultak. Debreceni hírességek is Ádin mellé álltak már, egy korábbi mérkőzésen Dzsudzsák Balázs ölben vitte fel a pályára, Lukács Laci pedig árverésre bocsátotta egyik gitárját, amely igen borsos összegért kelt el.

Kneifel Ádin, a Duchenne-szindrómás debreceni kisfiú.

Forrás: MW-archív

Adománygyűjtés is lesz

Most a szombathelyi székhelyű Vasi Vándorok Sportegyesület szervez jótékonysági túrát a kisfiúért, amit Lukács Amarilla kezdeményezett, aki maga is átélte milyen, ha az ember ágyhoz, kerekesszékhez van kötve – olvasható a Borsban. Mint írták, a fiatal lánynál korábban gerincvelő-gyulladásos autoimmun betegséget diagnosztizáltak, melynek kapcsán Amarilla egy hónapra megtapasztalhatta, mi vár a beteg kisfiúra, milyen az, amikor nem ura testének, ezért is jelölt ki egy 10 km-es, szív formájú túraútvonalat.

A szervezők elmondták, a részvétel a május 12-ei túrán ingyenes lesz, délelőtt fél 10 és délután fél 6 között bármikor lehet teljesíteni egyéni tempóhoz mérten. A pénzbeli támogatásokat a helyszínen gyűjtik majd, melynek teljes összegét átutalják majd a beteg kisfiú szüleinek.