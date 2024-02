Ahogyan azt a Haonon is olvashatták, a DVSC–Diósgyőr első félidei kezdőrúgását Kneifel Ádin végezte el. A megható pillanatot a DVSC is megörökítette, a klub a videót az Instagram-felületén közölte.

Kneifel Ádin egy nagyon ritka és súlyos genetikai betegségben szenved, a Duchenne-féle izomdystrophiában. A jellemző tünetek a fokozatosan kialakuló, egyre kifejezettebb izomgyengeség és az intelligencia hanyatlása.

A betegség kezelésére Amerikában van lehetőség, aminek a jelenlegi ára 3,2 millió dollár, ez átszámolva több, mint egymilliárd forintot jelent. A génterápia finanszírozásához keresnek támogatókat, ezért hozták létre az Együtt Ádin Kezét Fogva Alapítványt.

Minden adományozási lehetőségről és további információkról a Facebook-oldalukon, vagy a www.adin.hu weboldalon tájékozódhatnak.