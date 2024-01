Széles Krisztián, egy kivételes hajdúszoboszlói zongorista volt podcaststúdiónk vendége. A könnyűzene és a rock végig kísérte gyermekéveit, így korántsem mindennapi, hogy végül komolyzenei pályára keveredett. Különleges életútja megismerésén túl érdekes és meghökkentő történeteket is hallhattunk tőle. A fiatal művésznek szilárd elképzelései vannak a jövőt illetően is.

„Van akkora buli, mint az LGT”

Nyolc évesen már könnyűzenét és rockot hallgatott, közben autodidakta módon kezdett el hangszeren tanulni. Persze ekkor a komolyzenei utazás még váratott magára. Joggal fordul meg az ember fejében, hogyan kezdődik egy kamasz fiú életében a klasszikus zene iránti rajongás. Széles Krisztián elmondta, a kezdetekben édesapja és keresztapja miatt állt hozzá sokkal közelebb a könnyűzene és a rock, de aztán új impulzusok érték.

Valamikor volt egy váltás, egyszer csak elkezdtem Chopint hallgatni. Chopinen és Beethovenen keresztül pedig teljesen belezúgtam a klasszikus zenébe. Rájöttem, hogy ez milyen színes, tulajdonképpen van akkora buli, mint az LGT

– emlékezett vissza.

Nemcsak otthon gyakorolt már, elkezdett zeneiskolába járni. Pár éven belül rengeteget fejlődött, de ehhez a tehetség mellett rengeteg kitartásra is szükség volt. Beszélgetésünk során a kezdeti nehézségekről is beszámolt, életfilozófiája is ez idő tájt alakulhatott ki benne.

A tehetség egy nagyon szép, Isteni ajándék, de azt meg is kell művelni

– véli a fiatal művész.

„Aki a művészettel foglalkozik, az szerelmes a szakmájába.”

Bár még csak 19 éves, de sziklaszilárd célokkal és elképzelésekkel vág neki a nagybetűs életnek. Szakmai fejlődése mellett művészi előmenetelét is szem előtt tartja, ráadásul zenetanári ambíciókat is dédelget. Kivételes mentorainak is hála átérzi, mit is jelent tudásunk és értékeink átadása.

Feltett célja az is, hogy javítson a komolyzene megítélésén. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a rossz berögződéseket és a társadalmi sztereotípiákat eloszlassa.

– A klasszikus művészekről tévesen kialakult egy kép, hogy mi savanyúak és befásultak vagyunk. Szerintem a humor nagyágyúi nálunk vannak, a bulik nagyágyúi is nálunk vannak, és ugyanolyan lazák vagyunk, mint a rockzenészek – fogalmazott.

A koncertek, ahol az asszonyok bugyikat dobáltak

Széles Krisztián elmondta, még mindig él egy kép az emberekben a klasszikus zenei koncertekről is, miszerint rizsporos parókákban ülnek ott a hallgatók és feszülten, csendben várják, hogy tapsolhassanak. A zongorista hangsúlyozta, ez nemcsak túlzó, de téves elképzelés is. Emlékeztetett, Liszt Ferenc nemcsak kiválóan képzett zenész volt, de párját ritkító módon bánt a közönséggel is. Olyannyira, hogy a maga idejében egyfajta rocksztárnak számított.

Az emberek extázisba kerültek egy-egy koncerten, az asszonyok még bugyikat is dobáltak, innen származik a lisztománia kifejezés.

A beszélgetés során a komoly zenével kapcsolatosan más fals elképzelésekre is fény derült, természetesen ezekkel is felveszi a harcot. Rámutatott, ha komoly zenét szeretnénk hallgatni, a mai rohanó világban nagyon fontos, hogy jól kezdjünk neki. Kifejtette, ehhez el kell csendesülni, le kell nyugodni, adni kell időt a darabnak. Ily módon lehet ráhangolódni egy Mozart szimfóniára is, mely lelki nyugalmat ad és egyfajta gyógyító hatással van a lélekre.

A komoly zenével ugyanaz a helyzet, mint az olvasással. Aki egyszer elkezd olvasni, az rájön, hogy nem egy unalmas elfoglaltság

– vélekedett.