Pocsaj önkormányzata idén is valamennyi pocsaji lakóingatlannal rendelkezőnek egységes karácsonyi csomagot ajándékoz. A csomagban főleg élelmiszerek vannak: többek között liszt, olaj, só, cukor, rizs, lencse, bab, sárgaborsó, ecet, citromlé, tea, kávé, szaloncukor. A csomagba több fajta 10 tojásos száraztészta is került, melyet közfoglalkoztatási programjuk keretében gyártottak le – tájékoztatott Szőllősi Roland polgármester. – Nem volt egyszerű a dolgunk, hiszen rengeteg gazdasági kihívással kellett szembenéznünk! Abban bízom, hogy így is örülnek majd és sok családnak, egyedül élő nyugdíjasnak, illetve rászorulónak tudjuk a karácsonyt szebbé tenni! – tette hozzá a település vezetője. A csomag kiszállítása még karácsony előtt megtörténik.