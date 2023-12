A tél beálltával rövid ideig szünetet tart a debreceni régiségvásár, erről a népszerű rendezvény főszervező-rendezője, Máté László írt a vásár Facebook-oldalán.

A csütörtökön közzétett posztban Máté azt is közölte, 2024-ben a 25. évébe lép a rendezvény, valamint a 450. általa szervezett vásárt is megtartják. Emellett köszönetet mondott a debreceni városvezetőségnek a minőségi helyszín biztosításáért, valamint a Nagyerdei Stadion vezetésének a támogató munkájukért. Máté László a technikai személyzetnek és a régiségkereskedőknek is kifejezte a háláját a sorokban, kiemelve, vannak, akik 25. éve jelen vannak árujukkal a vásárban. Máté László érdekességképpen hozzátette:

a régiségvásár november 26-i alkalmán hét vármegyéből vettek részt kereskedők.

Az idei utolsó régiségvásár december 16-án várta az antikvitásokra vadászókat. A posztban arról nincs szó, pontosan mikor lesz a következő alkalom.