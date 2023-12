A mangalicától az olvasnivalóig szinte mindent beszerezhettek az ünnepi asztalra azok, akik kosarat ragadtak és ellátogattak szombaton az esztendő utolsó egyháztáji vásárába Debrecenben. A Nagytemplomi Gyülekezeti Központ udvarán, a Leány utcában ezúttal is Debrecenből és környékéről érkező őstermelők és kistermelők kínálták portékáikat. A füstölt húsok, lekvárok, szörpök mellett most karácsonyi ajándékaikat is beszerezhették a látogatók, akik egyebek mellett kézműves ékszerek, használati tárgyak és játékok, könyvek között válogathattak. És mivel éhgyomorra vásárolni sem lehet, rotyogó üstök fogadták az óévbúcsúztató egyháztáji vásár közönségét.