Valamennyi gépjárművezető életét időről időre megnehezítik a párásodó tükrök és szélvédő, hatványozottan igaz ez olyan esetekben, amikor a látási viszonyok egyébként is korlátozottak. Járjunk így akár a reggeli rohanás során vagy egy hatalmas zuháré középén hazafelé csordogálva, a pára még rá is tesz egy lapáttal, jelentősen rontva a látási viszonyokat. Szathmári László debreceni járművezető oktató adott néhány praktikus megoldást erre probléma.

Lássunk vagy fázzunk? Ez a kérdés gyakran felmerült az egyszeri sofőrben, ha valamilyen törlő alkalmatosság hiányában esélye sem volt pár kézmozdulattal megszabadulnia a párától – vagy az az út során folyamatosan visszatért. A lehúzott ablakok melletti didergés mellett legtöbben az autó levegőkeringető rendszeréhez folyamodnak ilyen esetekben és megpróbálják a szélvédőről „lefújni” a felgyűlt párát, ami a ráfordított idő függvényében még általában be is válik.

Kapcsoljunk klímát ha tehetjük

Bár a klímát legtöbben jellemzően csak a nyári hónapokban használják, hasznos lehet a párásodás elleni harcban is – emelte ki azoktató. Szerencsére napjainkban valamennyi autó már klímával felszerelt és bizony a levegőforgató rendszer használata mellett érdemes is használnunk akár még a téli hónapokban is, ennek pedig egyszerű oka van:

a klíma működése során száraz levegőt juttat az utastérbe. Ily módon a levegő páratartalma is jelentősen csökken, ezáltal a kicsapódás is egyre kevésbé következik be, nem párosodik tovább a szélvédő és az ablakok.

Szathmári László rámutatott, a klíma használatával tehát a meglévő problémát tudjuk orvosolni.

Mit tegyünk a párásodás ellen?

Jogosan merül fel a kérdés, mit tehetünk, hogy megelőzzük a párásodást? Erre is léteznek különböző eszközök és praktikák:

olyan felületkezelő szerek, melyek gátolják a pára felszínre történő kicsapódását, vagy vízlepergető hatással rendelkeznek.

Ezek valamennyi autós segédeszközöket forgalmazó boltban, vagy akár az interneten is beszerezhető spray-k, vagy speciális anyagokkal átitatott kendők, amiket időről időre érdemes pótolnunk ha e mellett tesszük le voksunk. De vannak azonban más, egyszerűbb eszközök is, amelyek a probléma gyökerét likvidálják, az autó utasterében felgyűlő vízpárát – tudatta Szathmári László.

Az aktív szenes, vagy más speciális anyagból készült páramentesítő párnák használatával megköthetjük az autónkban felgyűlő légnedvességet, így mire útnak indulnánk legtöbbször nincs is minek kicsapódnia.

Ezek a termékek talán kevésbé elterjedtek, de egy kis internetes keresgélés után számtalan helyről beszerezhetőek. Az oktató kiemelte, a páramegkötő párnák esetében a „karbantartásuk” is borzasztó egyszerű, a felvett vizet mindössze „ki kell sütni” belőle, amelyre bármely mikrohullámú sütő is alkalmas lehet. A különböző felületkezelő vegyületekkel ellentétben egészségkárosító hatásuk nincsen, hiszen a párnák a legtöbb esetben csak aktív szenet tartalmaznak, amely hatékonyan köti meg a levegő nedvességtartalmát – véli az oktató.