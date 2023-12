Többször is beszámoltunk már arról a debreceni közlekedési fejlesztésről, amelyet a Szent Anna utca Sumen utca és Varga utca szakaszán fejeztek be nemrég. A Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium oldalában új parkolókat hoztak létre, azért pedig, hogy ezeket jobban meg lehessen közelíteni, és ne okozzon forgalmi akadályt a manőverezés, gurulósávot is kialakítottak. Arról, hogy a fejlesztés után hogyan néz ki az útszakasz, Papp László polgármester posztolt a napokban drónfotót.

Úgy tűnik azonban, hogy a változást még szokniuk kell a városban közlekedőknek, legalábbis erre utal egy, a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban pénteken megjelent bejegyzés. Mint arra a szerző is felhívja a figyelmet,

a parkolóból kihajtóknak elsőbbségadási kötelezettségük van a balról, hátulról érkezők felé; ezt egyébként útburkolati jel és tábla is jelzi a sáv végén.

A posztoló hozzátette, a kötelezettséget sokan figyelmen kívül hagyják, ez pedig balesetveszélyes.

A kommentelők között volt, aki arról számolt be, hogy többen folyamatos közlekedésre alkalmas sávként használják a parkolókhoz vezető szakaszt, és dudálnak, ha a helyet keresők lassítanak. Mint a szerző írta, egy kis türelem kell, míg mindenki adaptálódik hozzá.