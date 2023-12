Letett botos, élőhalas módszerrel szeretett volna süllőt fogni id. Bencze Lajos a Látóképi-tározó debreceni ágának 8-as számú behúzó helye mellett, de nem vár vendég lepte meg:

egy jól megtermett, 8,2 kilogrammos csuka vette fel a kishalat.

A fogásról a népszerű hajdú-bihari horgászhely Facebook-oldala nyomán a Pecaverzum számolt be. A horgász egy közös kép után visszaengedte a halat, amelynek kapcsán Molnár József tógazda a portálnak elmondta, csukából fogtak már közel 12 kilósat is 2-3 éve a tározón. Aki most próbálkozik, kifejezetten jó eséllyel összefuthat 5-7 kilogramm közötti csukákkal, nemrég ugyanis ebből a méretből telepítettek a víztározóba.

Az ilyen, 8 kilós nagyságú csukák ritkák, így ez a hal biztosan az ősállományból származik

– nyilatkozta a tógazda, hozzátéve, a friss telepítés legnagyobb egyede 7,5 kilós volt, így biztosan nem az újonnan érkezett csukákból akasztott a horgász.

Általában a süllőt veszik célba, mivel az dominál a tóban a ragadozók között, és akadnak szép nagytestűek is, fogtak már 10 kiló feletti példányt is. Mindkét halra van mérletkorlátozás, a 4 kilogramm feletti egyedeket nem lehet elvinni

– mondta még el Molnár József.