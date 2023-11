Vidám játékok, vetélkedők zajlottak az újirázi Tündérkert Óvodában, ahol nemcsak a gyerekek, hanem az óvónénik és a szülők is jól érezték magukat. Még az őszi szünetben ráérő iskolás testvérek is bekapcsolódhattak a jó programba, ami tökfaragással végződött. A három legjobb alkotást díjjal is elismerték.