Néhány napja Magyarországon is elérhető a Facebook és az Instagram előfizetéses változata. A platformok tulajdonosa, a Meta, október végén jelentette be, hogy arra az új európai uniós szabályozásra reagál döntésével, melynek értelmében biztosítania kell a lehetőséget arra, hogy az oldalak ne kövessék tevékenységünket a neten. Akik nem szeretnének fizetni a közösségi oldalak használatáért, azok továbbra is díjmentesen érhetik el az oldalakat. Októberi közleményükben úgy magyarázták: „az EU ellehetetlenítette a személyre szabott reklámok megjelenítését, amely a fő bevételi forrásunk”.

Kenyeres Attila debreceni médiaszakértő szerint még sok a nyitott kérdés a témában, de mint mindig, az ördög ezúttal is a részletekben rejlik.

Hogy mennyiben lesz másabb a fizetős platform és nyújtani fog-e valami újat, fontos kérdés, amikor az ember arról dönt, hogy előfizet-e. Ha nem változik semmi, csak annyi lesz, hogy nincsenek hirdetések, kérdéses, hogy hajlandóak lesznek-e ezért fizetni az emberek

– nyilatkozta a napokban a Haon kérdésére. Ha az előfizetéses verzió plusz szolgáltatásokat is nyújt, akkor a szakember szerint már többeket érdekelhet az új verzió, a másik fontos tényező viszont az, amit nem tudunk: mennyiben marad változatlan az ingyenes verzió, vagy a jelenleginél sokkal agresszívabban ontják majd a reklámokat?

A fizetőképes korosztályé lesz

Önmagában mindenképp pozitív, hogy a 18 éven aluliaknak nem mutat majd reklámot a Facebook és az Instagram, de a szakember úgy látja, lényeges kérdés, hogy a 18 éven felülieknek akkor több lesz-e a reklám az ingyenes verzióban. Ha igen, az egy újabb érv lehet az előfizetés mellett. Amit szintén nem tudni, hogy egyáltalán vonzó-e még például a Facebook annyira a felhasználóknak, hogy ezért hajlandóak legyenek fizetni is.

A fiatalok esetében egyértelműen látható, hogy elfordulnak a Facebooktól, azt már az idősebb generáció „játékterének” tekintik. A fiatalabb korosztályok inkább az Instagramot és a TikTok-ot használják, ez utóbbi már nem is Meta-szolgáltatás

– mutatott rá. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Meta úgy gondolhatja, hogy az idősebb, vélhetően keresőképes társadalmi rétegeket a fizetős verzió felé igyekszik terelni. – Ez nem tűnik épp megújuló, innovatív stratégiának, vélhetően túl vannak a csúcson, és már a termékéletgörbét próbálják valahogyan fenntartani, meghosszabbítani, a Facebook esetében legalábbis biztosan – magyarázta.

A Meta (megint) nem bukik

Ami a szakma szerint pozitív változás lehet, hogy az előfizetéses verzión vélhetően kevesebb kamuprofillal találkozunk, hiszen most már fizetni kellene a regisztrálásért. – Ez ismét felvet egy kérdést: lesz egy valami „exkluzív” köre az előfizetőknek, vagy minden marad a régiben? Mert ez utóbbi esetben az előfizetéssel rendelkezők is ugyanúgy láthatják a kamu, ingyenes profilokat, szóval nem változik semmi ezen a téren.

A tapasztalat fogja majd megmutatni, hogy reagálnak majd a felhasználók. Úgy gondolom, hogy a Meta végezhetett előzetes kutatásokat, igényfelméréseket a fizetős verziót tekintve, ezért is vághattak ebbe bele. Ha viszont nem, akkor ez egy bátor kísérlet a részükről, de a következő hónapok mindenképp izgalmasan alakulnak majd

– osztotta meg végül Kenyeres Attila.

Mint a Világgazdaság cikkében olvasható, a Meta egyébként feltehetően jól jár a változással, hiszen legutóbbi negyedéves gyorsjelentésében 33,643 milliárd dollár hirdetési bevételt gyűjtött világszerte, 3,14 milliárd napi felhasználó mellett.

Egy előfizető tehát mindössze egy hónap alatt fizet annyit a hirdetésmentességért, mint amennyit a vállalat három hónap alatt keres átlagosan felhasználónként a reklámokból.

A Meta havidíja 9,99 euró a weben és 12,99 a mobilos alkalmazáson, az előfizetésért cserébe a felhasználó hirdetésmentes élményt kap.