Az Örökségünk nyomában című podcast ezen adásában a püspökladányi születésű Karászi Judit volt a vendégem, aki 1988 óta foglalkozik a tűzzománccal. A munkái, melyek egytől egyig kifejezik az alkotó képi világát, Kanadától Japánig, hazai és külföldi magángyűjteményekben is megtalálhatók. Judit munkái a magángyűjtemények mellett több csoportos és egyéni kiállításon is bemutatkozhattak már, az alkotó pedig kereken tíz esztendeje a szülővárosától „Az év mecénása” díjat is megkapta.

Az adásban szó esett a továbbadás fontosságáról, és arról, hogy annak igenis megvan az ideje egy alkotó életében. Emellett Judit arról is beszélt, ő maga milyen folyamat által találta meg igazán önmagát az alkotásában.