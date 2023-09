A Hír FM debreceni magazinműsorában Késmárky András volt a vendég. A sürgősségi szakorvos, belgyógyász és háziorvos arra adott tippeket, hogyan védekezzünk az ősz és a hűvös idő beköszöntével a betegségek ellen, ezen belül is kiemelte az influenzát. Történelmi kitekintést is tettünk, majd elmondta milyen súlyos kimenetelű is lehet a betegség, de a háziorvos meghökkentő számokkal is alátámasztotta, mennyi vírus szabadul el egy köhögésnél, vagy mennyi ideig él a vírus, egy papíron, egy kapaszkodón vagy akár a zárt térben.