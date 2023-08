Augusztus utolsó szombatján immár 12. alkalommal találkoztak a helyi és környékbeli traktorosok a nyírségi településen. A rekkenő hőség sem riasztott vissza senkit, hiszen több százan látogattak ki a Csonkás Szabadidő Parkba, ahol nemcsak a járgányok, de a gazdák, barátok, családok is összesereglettek helyből és a környékbeli falvakból, városokból is.

Felverték a falu csendjét

A gazdák és az érdeklődők természetesen járgányaikat sem hagyták otthon. A csaknem nyolcvan kisebb-nagyobb traktorból álló végeláthatatlan konvoj a hagyományokhoz híven a kora délutáni órákban a Sport utcán gyülekezett. Onnan biztonsági felvezetéssel tett egy kört a faluban, ahol ezen a délutánon senkit nem zavart a zakatolás, tülkölés, dudaszó, helyette mindenki az utcán csoportosulva várta a parádés felvonulást. A konvojt természetesen idén is a lelkes főszervező, Varga János Cigu vezette kék Dutrájával, majd közvetlen mögötte haladt a rendszeresen visszatérő résztvevő, a Hajdúböszörményből érkezett Szabó Sándor is, aki a maga 80 esztendejével valószínű a találkozó legidősebb résztvevője volt, csakúgy, mint 73 esztendős különleges járgánya, aminek mindenki csodájára járt. A felnőttek mellett a gyerekek számára is egyre nagyobb vonzerő a rendezvény, hisz a menet útvonalán apukák, anyukák hozták a kapu elé csemetéiket, de alig volt felvonuló járgány, aminek a vezető kabinjába ne ült volna egy-egy kisebb-nagyobb lurkó is. A negyedik osztályos Krekk Bence évek óta lelkes résztvevője a traktoros találkozónak. Ebben az évben külön készült a felvonulásra, ugyanis azt találta ki, hogy úgy köszönti a házuk előtt elvonuló konvojt, hogy minden kerítésoszlopra egy-egy játék traktort állít ki a résztvevők köszöntésére.

Krekk Bence minden kerítésoszlopot játék traktorral díszített ki az elhaladó konvoj tiszteletére

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Mustra, különlegesség, erőemelés

A faluban tett tiszteletkör után a szabadidőparkban sorakoztak fel a járgányok, s hamarosan megkezdődött a mustra, a baráti beszélgetés, és persze a férfias erőfitogtatás, ami idén dugattyútartó és emelő verseny volt. A rendezvényre dr. Nagy János polgármester kíséretében kilátogatott Tasó László országgyűlési képviselő, aki köszönetet mondott Varga János főszervező lelkes munkájáért, valamint végigjárta a traktorokat, beszélgetett a gazdákkal, és természetesen szívesen kóstolta meg az üstökben, bográcsokban készült finomságokat is. A találkozóról most sem maradtak ki a különlegességek. Közülük talán legtöbben a hajbúböszörményi Molnár Anna berregő csodái mellett álltak meg. Anna szívesen elmondta mindenkinek, hogy tavaly volt először a nyíracsádi találkozón, de az idei részvétel sem volt kérdéses. És ha már eljött, érdekességképpen hozott magával három stabilmotort és egy szivattyút is. Érdeklődőkben nem is volt hiány, a felnőttek legalább annyira élvezték a különlegességeket, mint a gyerekek. Berregett a csaknem nyolcvan esztendős osztrák és csehszlovák gép mellett egy rangidősnek számító százesztendős magyar stabilmotor is. A gépek ifjú, ám annál nagyobb szakértelmet magáénak mondható gazdája elmondta, hogy a stabil jelzőt azért kapták a motorok, mert önerejükből nem képesek helyváltoztatásra, darálók, morzsolók, esetleg malmok, kisebb gépek, és a Nyíracsádon is bemutatott szivattyú meghajtására használják. A másik érdekességgel a mindössze négyesztendős Gugg Zalán hívta fel magára a figyelmet. A konvojban még nagypapájával utazott, de a szabadidőparkba már saját játéktraktorjával gurult be, és állt az igazi monstrumok közé.

Gugg Zalán nagypapájával, és persze saját járgánnyal gurult ki a szabadidőparkba

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

Kulináris élvezetben sem volt hiány

A járgányokat, és a délután derekára több száz főre duzzadó tömeget a bográcsokból felszálló finom illat várta. Az ételeket is mustra alá vetették, a zsűri elnöke Erdei Istvánné, a Gúth-Ligetalja Idegenforgalmi Egyesület vezetője volt. Első helyen végzett Beke Istvánné kapros-tejfölös töltött káposztája, amihez desszertként tarkedlit kínált. A vámospércsi csapat pirított lebbencse lett a második, a harmadik legízletesebb étek pedig a böszörményiek vörösboros őzpörköltje volt. A díjazottakon kívül készült tucatnyi ételkülönlegesség persze mind elfogyott, csak a jó hangulat és a vidámság tartott ki a nyíracsádi traktoros találkozón egészen a nap végéig, ahol a délután folyamán a Szabó duó szolgáltatta a zenét, a napzáró mulatságról pedig „Roberto” gondoskodott.